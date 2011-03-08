Принят кодекс этики чиновника

С 9 марта госслужащие Находкинского округа будут работать по кодексу этики, который накануне был принят городской думой.

«Принятие такого кодекса направлено на противодействие коррупции», - уточняют в администрации. С 9 марта госслужащий обязан сообщать в прокуратуру обо всех случаях предложения взятки, чиновникам запрещено публично критиковать деятельность органов местного самоуправления и руководителей. Этот пункт изложен с интересной формулировкой: «если это не входит в должностные обязанности».

С этих пор госслужащих просят воздерживаться в публичных выступлениях от упоминания стоимости товаров, услуг и работ бюджета в иностранной валюте. Кодекс регламентирует даже внешний вид госслужащего, который теперь должен соответствовать общепринятому деловому стилю.