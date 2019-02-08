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В Приморье детский центр "Альбатрос" получил престижные награды
Сразу несколько высоких наград получили сотрудники и ребята Находкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос»
По итогам III Всероссийского конкурса «На крыльях таланта» безусловным победителем в номинации «Ёлочка-красавица» стала творческая мастерская «Оч. умелая Сова» с поделкой «Символ года». Жюри высоко оценило работу ребят и инструктора по труду Натальи Кравчук. Она получила также почётную грамоту «За профессиональную подготовку победителя конкурса».
Второе место в этом конкурсе в номинации «Сценарии праздников» «Альбатросу» принёс сценарий мероприятия, посвящённого Дню Победы, автор которого – руководитель театральной студии «Солнечные лучики» и мультстудии «Альбафильм» Елена Станицкая.
Высшей наградой отметили работу мультстудии и на IX Всероссийском открытом фестивале-конкурсе детского кино и телевидения «Весёлая Ларга».
«Альбафильм» представил на конкурс пять работ в различных номинациях. Фильм «Любовь матери» получил диплом лауреата I степени в номинации «Эксперимент. Документальное кино». Диплом лауреата III степени в номинации «Визитка» получила работа «Альбатрос приветствует тебя, Весёлая Ларга!».
Впервые попробовали себя ребята «Альбатроса» в номинации «Телерепортаж». За сюжет «Открытие спортивной площадки» ребята получили дипломы участников. Жюри конкурса оценило хорошую подготовку юных корреспондентов, вручив педагогам – руководителям проекта Елене Станицкой и Ирине Климченко – благодарственные письма.
Ирина КЛИМЧЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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