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В Приморье детский центр "Альбатрос" получил престижные награды

08 Февраля 2019, 18:45 | Приморье

Сразу несколько высоких наград получили сотрудники и ребята Находкинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Альбатрос»

По итогам III Всероссийского конкурса «На крыльях таланта» безусловным победителем в номинации «Ёлочка-красавица» стала творческая мастерская «Оч. умелая Сова» с поделкой «Символ года». Жюри высоко оценило работу ребят и инструктора по труду Натальи Кравчук. Она получила также почётную грамоту «За профессиональную подготовку победителя конкурса».

 
Наталья Кравчук с воспитанниками мастерской "Оч. умелая Сова"
 

Второе место в этом конкурсе в номинации «Сценарии праздников» «Альбатросу» принёс сценарий мероприятия, посвящённого Дню Победы, автор которого – руководитель театральной студии «Солнечные лучики» и мультстудии «Альбафильм» Елена Станицкая.

Высшей наградой отметили работу мультстудии и на IX Всероссийском открытом фестивале-конкурсе детского кино и телевидения «Весёлая Ларга».

 

 
Костя и Таня Тарасовы, участники проекта создания фильма "Любовь матери"
 

«Альбафильм» представил на конкурс пять  работ в различных номинациях. Фильм «Любовь матери» получил диплом лауреата I степени в номинации «Эксперимент. Документальное кино». Диплом лауреата III степени в номинации «Визитка» получила работа «Альбатрос приветствует тебя, Весёлая Ларга!».

Впервые попробовали себя ребята «Альбатроса» в номинации «Телерепортаж». За сюжет «Открытие спортивной площадки»  ребята получили дипломы участников.  Жюри конкурса  оценило хорошую подготовку юных корреспондентов, вручив педагогам – руководителям проекта Елене Станицкой и Ирине Климченко – благодарственные письма.

Ирина КЛИМЧЕНКО.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: Альбатрос  Веселая ларга  награды 



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