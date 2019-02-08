Валентин Пак собрал друзей на Восточный Новый год

Ассоциация корейских организаций Приморского края (АКОРП) уже в 17-й раз отметила Новый год по лунному календарю в Центре национальной культуры в г. Артём





Эта добрая традиция, рожденная народной дипломатией много лет назад, сегодня стала визитной карточкой восточного Нового года в Приморье.

Значимый праздник дружбы, который вот уже на протяжении почти 20 лет ежегодно устраивает председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края Валентин Пак, имеет уникальный международный формат и пользуется огромной популярностью.

На этот раз в парадном зале отеля «Райтекс» за новогодним столом с изысканными угощениями, прежде всего корейской национальной кухни, собрались высокие гости из властных структур края, дипломатического корпуса, зарубежных СМИ, представители корейской диаспоры со всех уголков Приморья. Особое настроение событию придавали девушки в ярких национальных нарядах – ханбоках, встречающие гостей.

Знакомство с супругой генерального консула Японии г-на Накамура Коитиро.



В числе почетных участников торжества – главные представители семи государств. Это и.о.генерального консула КНДР товарищ Цой Ен Нам, генеральный консул Республики Корея г-н Ли Сок Пэ с супругой, генеральный консул КНР г-н Янь Вэньбинь с дочерью, генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет, генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро с супругой, генеральный консул Индии г-н Субхам Кумар, генеральный консул США г-н Майкл Кийс с супругой.

В празднике приняли участие председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, вице-губернатор Приморского края Олег Мельников, председатель Общественной палаты Приморского края Борис Ступницкий, председатель Президиума Общественного совета предпринимателей Приморского края Юлия Пак, председатель Общества российско-корейской дружбы Евгений Русецкий, профессор российской таможенной академии Виктор Горчаков, директор Дальневосточного филиала фонда «Русский мир» Александр Зубрицкий, директор приморского филиала АКБ «Бэнк оф Чайна» Владимир Рыженко, главный врач медицинского центра ДВФУ Олег Пак, директор компании «Штыковские двери» Владимир Ким, директор сети магазинов «Красный мамонт» Лариса Тё, руководители корейских диаспор Владивостока, Артема, Уссурийска, Находки, Большого Камня, Арсеньева, Партизанска.





Торжественный вечер по традиции начался под звуки корейских барабанов.

– Восточный Новый год – особенный праздник, он возвещает приход весны, – сказал, открывая мероприятие, Валентин Пак. – Это время подводить итоги и строить планы на будущее. Желаю всем в новом году мира, благополучия, здоровья, процветания.

Новогодние поздравления прозвучали от председателя Законодательного собрания Приморского края Александра Ролика. Он отметил, что встреча восточного Нового года – это знак уважения к традициям народов, населяющих край, и отметил, что в 2019 году Приморский край будет принимать руководителей из 15 стран АТР.

Приветствия с праздником, наилучшие пожелания от губернатора Приморского края Олега Кожемяко передал вице-губернатор Приморского края Олег Мельников. Он подчеркнул, что это значимое мероприятие убирает границы, соединяя людей дружеским рукопожатием, улыбкой.

Волнующая тема скорейшего объединения Корейского полуострова, совместного процветания Севера и Юга прозвучала в выступлениях генерального консула КНДР товарища Цой Ен Нама и генерального консула Республики Корея г-на Ли Сок Пэ.

Праздничное настроение торжеству придала концертная программа, включавшая песни и танцы стран АТР. Так, громкие аплодисменты вызвали песни «Подмосковные вечера» и «Калинка» в исполнении японской солистки Симура Май; приятно удивила гостей китайская песня «Луна в моем сердце», представленная Евгенией Ступаковой; «Танец с лотосами» – подарок от вьетнамских студентов; высокий уровень продемонстрировали артисты из КНДР, исполнившие русские песни, национальные корейские танцы. Апофеозом праздника стал хоровод дружбы под мелодию Ариран, когда гости, взявшись за руки, желали друг другу здоровья, мира и добра.

Лариса РЕКОВА, фото Александра МАСЛЯНКО

На верхнем фото: Традиционный новогодний тост (слева направо): генеральный консул КНР г-н Янь Вэньбинь, генеральный консул Индии г-н Субхам Кумар, и.о.генерального консула КНДР товарищ Цой Ен Нам, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, председатель АКОРП Валентин Пак, врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников, генеральный консул Республики Корея г-н Ли Сок Пэ, генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро, генеральный консул США г-н Майкл Кийс, генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет.

Снимок на память (слева направо): генеральный консул Индии г-н Субхам Кумар, генеральный консул Вьетнама г-н Нгуен Хоанг Вьет, генеральный консул КНР г-н Янь Вэньбинь, и.о.генерального консула КНДР товарищ Цой Ен Нам, председатель Законодательного собрания Приморского края Александр Ролик, председатель АКОРП Валентин Пак, врио вице-губернатора Приморского края Олег Мельников, генеральный консул Республики Корея г-н Ли Сок Пэ, генеральный консул США г-н Майкл Кийс, генеральный консул Японии г-н Накамура Коитиро.

Корейские артисты

Поздравления от корейской диаспоры Приморья

Картина, выполненная в традиционной корейской технике