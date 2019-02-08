"Дальневосточные гектары" делят уже два года

1 февраля исполнилось два года с начала всероссийского этапа реализации программы «Дальневосточный гектар», предоставившего возможность всем россиянам бесплатно получить земельный участок в девяти регионах ДФО. На сегодняшний день более 73 тысяч россиян стали участниками программы, а площадь предоставленных участков составляет порядка 47 тысяч гектаров.

За время реализации программы от жителей недальневосточных регионов поступило около 17% заявлений, причем каждое четвертое из них - от жителей московской агломерации. Топ-5 здесь - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и область, Свердловская область...

Наибольшим спросом у участников программы «Дальневосточный гектар» пользуется земля в Приморье - здесь одобрено предоставление 16 тысяч участков. По 9,4 и 9,3 тысяч заявлений одобрено в Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия) соответственно. В Сахалинской области одобрено предоставление 8,3 тысяч участков.

Люди берут землю для строительства личного жилья – 42%, 27% выбрали занятие сельскохозяйственной деятельностью, и порядка 12% хотят обустроить дачный участок и личное подсобное хозяйство. Около 11% получателей «гектаров» собираются реализовать проекты в туристической отрасли, а порядка 8% - планируют открыть магазины, кафе, автозаправки и заниматься другими видами предпринимательской деятельности. Граждане из недальневосточных регионов, оформившие «гектар», чаще, чем дальневосточники планируют открывать предпринимательские (13%) и туристические проекты (14%) и реже выбирают сельское хозяйство (22%) и обустройство дач (9%). Доля индивидуального жилищного строительства сохраняется (42%).