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Столицей Тотального диктанта-2018 стал Владивосток
08 Февраля 2018, 13:50 | Приморье
В Академгородке Новосибирска, в этом городе и родилась акция, прошел финал конкурса за звание столицы Тотального диктанта. По итогам совещания жюри решило, что главную площадку проекта в 2018 году примет Владивосток.
Механизм выбора новой столицы диктанта состоял из трех этапов. С 1 октября по 10 ноября 2017 года проходил прием заявок от желающих городов-участников. С 13 ноября на официальном сайте проекта Totaldict.ru было запущено открытое голосование, по итогам которого в шорт-лист вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Таллин и Тюмень. И в завершение более двухсот экспертов выбрали из этих городов новую столицу Тотального диктанта.
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Теги: Тотальный диктант
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