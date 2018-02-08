Столицей Тотального диктанта-2018 стал Владивосток

В Академгородке Новосибирска, в этом городе и родилась акция, прошел финал конкурса за звание столицы Тотального диктанта. По итогам совещания жюри решило, что главную площадку проекта в 2018 году примет Владивосток.

Механизм выбора новой столицы диктанта состоял из трех этапов. С 1 октября по 10 ноября 2017 года проходил прием заявок от желающих городов-участников. С 13 ноября на официальном сайте проекта Totaldict.ru было запущено открытое голосование, по итогам которого в шорт-лист вошли Владивосток, Иркутск, Красноярск, Таллин и Тюмень. И в завершение более двухсот экспертов выбрали из этих городов новую столицу Тотального диктанта.