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Во Владивостоке открыли монумент в память о трагедии под Ленинградом

08 Февраля 2017, 18:40 | Приморье

7 февраля на 33 причале Корабельной набережной города Владивостока открыли монумент, посвященный памяти февральской трагедии 1981 года под Ленинградом, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

У памятника состоялся митинг с участием представителей командования Тихоокеанским флотом, ветеранских и общественных организаций, родных и близких погибших. На площадке перед памятником были построены экипажи кораблей Приморской флотилии.

После окончания митинга к памятнику под звуки военного оркестра были возложены цветы. Затем знаменная группа, расчеты экипажей боевых кораблей ТОФ прошли торжественным маршем.
Сегодня в соединениях и объединениях Тихоокеанского флота на построениях личного состава минутой молчания почтили память погибших в этой катастрофе, рассказал "Золотому Рогу" Владимир Матвеев, начальник отдела информационного  обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

В этот день, 7 февраля 1981 года, после окончания оперативно-мобилизационного сбора руководящего состава Военно-Морского Флота, возглавляемого Главнокомандующим ВМФ адмиралом флота Советского  Союза С.Г. Горшковым, делегации всех флотов вылетали с военного аэродрома города Пушкина на своих самолетах. Около  16 часов по местному времени пошел на взлет ТУ-104 ВВС ТОФ, но на высоте около 50 метров самолёт резко накренился на правое крыло, перевернулся и рухнул на землю,  не выйдя за пределы взлетной полосы. Мгновенно вспыхнуло более 20 тонн горючего. В этой самой страшной в истории Военно-Морского Флота авиакатастрофе погибли 52 человека, в том числе 16  адмиралов и генералов.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
    


 
 

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Теги: память  ВМФ  авиакатастрофа 



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