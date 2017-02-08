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Губернатор Приморья пообещал строго наказать виновных в нападении на журналиста
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский взял под личный контроль расследование дела по факту нападения на шеф-редактора дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова в Дальнегорске, сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Как заявил глава региона, расследованием этого дела уже занимаются правоохранительные органы, пишет Primorsky.Ru.
«Никто не может воспрепятствовать профессиональной деятельности журналистов, тем более криминальными методами. Расследование этого дела я возьму под личный контроль, виновные в нападении должны понести наказание по всей строгости закона», – подчеркнул Владимир Миклушевский.
Как сообщает ИА REGNUM, 6 февраля в городе Дальнегорске Приморского края совершено нападение на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова. Неизвестный напал на сотрудника агентства около 20:00 по местному времени. Редакция ИА REGNUM не исключает, что нападение могло быть связано с профессиональной деятельностью журналиста, поскольку за годы работы Алексея Иванова в Дальневосточной редакции в его адрес неоднократно поступали угрозы, публикации ИА REGNUM о деятельности властных структур в крае нередко носили критический характер, в связи с чем со стороны заинтересованных лиц были попытки оказания давления на редакционную политику агентства. В день нападения Алексей Иванов подал заявление в полицию. 7 февраля начальник ОИОС УМВД России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Ирина Сырова не смогла предоставить оперативную информацию по принятым мерам по заявлению шеф-редактора ИА REGNUM по Дальнему Востоку Иванова А. А. В частности, ИА REGNUM было рекомендовано прислать официальный запрос для дальнейшего его перенаправления в Дальнегорск. В настоящее время шеф-редактор ИА REGNUM Алексей Иванов находится в больнице Дальнегорска. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как пишет РИА «Восток-Медиа», неизвестный человек напал на Алексея Иванова в Дальнегорске в районе улицы Осипенко и начал избивать ногами, в основном по голове. Пожилая пара, проходившая мимо, судя по всему, спугнула преступника. Они помогли журналисту подняться с земли и отвели домой. После этого за пострадавшим приехала скорая помощь.
«Меня поджидали и напали целенаправленно, били молча. Я считаю, что это связано с делом Сахуты, так как я занимался сбором документов в его защиту. Я уверен в его невиновности. На днях должен быть суд, вот меня и вывели из дела. Шоу, которое устроили правоохранители с задержанием Сахуты, и последние события толкают Дальнегорск в пропасть 10-летней давности. Тогда у нас мэров стреляли на улице. Всё возвращается», - рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» Алексей Иванов.
Как сообщает ИА REGNUM, фракция «Справедливая Россия» намерена поднять в Госдуме вопрос о нападении на шеф-редактора Дальневосточной редакции ИА REGNUM Алексея Иванова, заверил депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов («Справедливая Россия»).
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Подробности: https://regnum.ru/news/accidents/2236065.html Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.
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