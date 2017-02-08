Во Владивостоке творчество усилили благотворительностью

В столице Приморья набирает популярность новый формат творческих мероприятий

Во Владивостоке в рамках проекта «Живое слово» в рок-кафе «Кот и Клевер» прошел уже третий творческий вечер, раскрывающий поэтические таланты владивостокцев. Гости мероприятия смогли не только насладиться поэзией и музыкой, но и помочь детям-сиротам вместе с фондом «Тепло наших рук».

Вечер «Живого слова» совместно с благотворительным фондом проходит во второй раз. И если первый вечер был посвящен творчеству Сергея ЕСЕНИНА, то это мероприятие проходило в полной свободе выбора произведений. Артисты могли исполнить любые авторские или популярные стихотворения и песни, чтобы не только развлечь публику, но и сделать полезное дело - собрать деньги на помощь детям, у которых нет мамы и папы. Фонд «Тепло наших рук» с декабря реализует программу «День рождения каждому ребенку из детского дома», в рамках которой каждый именинник из детдомов №№2,4 получит в подарок 1,5-килограммовый торт.

Фонд «Тепло наших рук» официально существует с июня 2015 года, а до этого в виде группы добровольцев - с апреля 2014 г. Участники фонда организуют посильную помощь детям-сиротам, вселяя добро и надежду в детские сердца. Программы фонда, как, например, «Содействие устройству воспитанников детдомов в семьи» или «Репетитор в детский дом», - это забота о настоящем и о будущем детей.

Идея объединения творческого вечера с благотворительностью принадлежит Ирине НАРКЕВИЧ, основателю фонда, и Иосифу ШТИТЕЛЬМАНУ, руководителю проекта «Живое слово», а по совместительству диджею за пультом в рок-кафе «Кот и Клевер». Проект «Живое слово» призывает всех творческих людей показать свои способности, порадовать со сцены себя и зрителя.

- Наша приморская земля полна талантами, но мы этот факт недооцениваем, - сообщил корреспонденту деловой газеты «Золотой Рог» руководитель проекта «Живое слово» Иосиф Штительман. - Некоторые действительно талантливые люди не знают, где лучше показать себя, некоторые просто стесняются. Мы же создали такую творческую площадку, где каждый в силах проявить свои способности, а также поднять настроение не только себе, но и отзывчивой публике.

Творческий вечер открыла Юлия ВАРЛАМОВА вместе с дочерью, они исполнили авторское стихотворение про голубя, рассказав зрителям поучительную историю. Приковал внимание публики и Геннадий ЛИТВИНЕНКО, прочитав со сцены Сергея Есенина и впечатляющую поэзию собственного сочинения. На сцене выступили такие талантливые авторы, музыканты и чтецы, как Станислав ШОЛОХОВ, Михаил ПАВИН, Илья ИВАНОВ, Дмитрий МИРОНОВ, Сергей НЕЛЮБИН, Александр ПОТОПЯК и другие.

- Я долгое время был музыкантом в ресторане - это одно дело, а сегодняшний вечер - совершенно другое. Выступая здесь, ты делаешь приятно не только зрителю, но и себе, исполняя любимые произведения. И еще важно ощущение того, что твоя работа на сцене поможет ребенку из детского дома, - поделился с газетой «Золотой Рог» исполнитель песен под гитару Александр Потопяк.

Яркий душевный отклик у собравшихся вызвали популярные песни прошлых лет, звучавшие вживую; зрителям было трудно удержаться, чтобы не подвигаться в такт и не подпеть. Как и в предыдущие мероприятия «Живого слова», ни один человек из рок-кафе не вышел равнодушным.

- Я давно вхожу в число добровольцев фонда «Тепло наших рук», но в этом творческом мероприятии участвую впервые, - рассказала Надежда Ахиярова. - Вечер оставил только положительные эмоции, море тепла. Это очень нужное мероприятие. Мы, гости вечера, совместили приятное с полезным, получив невероятные эмоции и сделав доброе дело.

- Проект «Живое слово» уникален. Остались только теплые эмоции и ощущение того, что сегодня был сделан качественный рывок. С каждым новым творческим вечером понимаешь, что в нашем городе живет много не только многогранно талантливых, но и очень отзывчивых и неравнодушных людей, - говорит Ирина Наркевич, руководитель фонда «Тепло наших рук».

Творческие встречи проекта «Живое слово» продолжаются. С каждым новым мероприятием качество организации растет, а удивлению от талантов нашего города нет предела. Рок-кафе «Кот и клевер», проект «Живое слово» и благотворительный фонд «Тепло наших рук» ждут новых посетителей на следующих встречах, чтобы зарядиться энергией и помочь детям, в жизни которых нет мамы и папы…

Благотворительный фонд «Тепло наших рук» продолжает реализацию программы «День рождения каждому ребенку из детского дома», которая стартовала в декабре 2016 года. Посильная помощь собирается для закупки на февраль, март, апрель именинных тортов в подарок 23 детям-сиротам из двух детских домов Владивостока. В ходе благотворительного вечера нужно было собрать сумму равную примерно 20700 рублям. После проведения творческого мероприятия собранные средства были подсчитаны, и сумма составила 22200 рублей. Все деньги переведены на счет фонда и пойдут на помощь детям-сиротам.

Всю дополнительную информацию можно получить на сайте фонда «Тепло наших рук» www.teplonashihryk.ru или по телефону +7 984 156 46 71.

Полина ЛАПИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.