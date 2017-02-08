Горнолыжный сезон в Арсеньеве едва не сорвался

Без искусственного снега горнолыжный сезон в пригороде Арсеньева мог не состоятся

Каждую зиму горнолыжная база «Восток» в пригороде Арсеньева принимает толпы желающих прокатиться со снежного склона. Этот год не стал исключением. Сезон на «Арсгоре» был открыт 10 декабря. После официального открытия, как сообщает руководство базы, отзывы катающихся были только положительные. Спортсмены и просто любители лыж и сноубордов остались довольны подготовленными трассами: ровные, без камней и палок, толщина снега и его состояние – отличные, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

На сегодняшний день качество и количество снега также соответствует международным стандартам, ведь на горе уже не первый год работает итальянская система искусственного оснежения.

«Каждый год примерно с середины ноября на горе начинает работать система искусственного оснежения. Итальянское производство системы, включающей в себя 10 пушек, гарантирует отличное качество высыпаемого снега. На сегодняшний день во всем Дальнем Востоке лучших трасс по качеству снега нет нигде. Пушки на горе будут работать до конца сезона, то есть, до конца марта - начала апреля», - сообщил Деловой газете «Золотой Рог» директор горнолыжной базы Александр ЮШИН.

Расположена база «Восток» на сопке Обзорной (870 м) в 5 км от Арсеньева. «Арсгора» работает с 2008 года и до настоящего времени является излюбленным местом для зимних видов спорта у большинства жителей Приморья. Горнолыжная база «Восток» включает в себя трассы «красного» уровня сложности и одну учебную трассу. Длина склона у них разная: трасса «Стрела» - 1800 м, «Молния» - 1900 м, «Бумеранг» - 2000 м. Перепад высот составляет 460 м, ширина трасс – 50 м. Длина склона учебной трассы – 300 м, ширина – 50 м. Есть и трасса для спуска на тюбингах (надувных кругах), ее длина равна 200 м.

Подъем на трассы осуществляется двумя буксировочными канатными дорогами Doppelmayr. На горнолыжной базе «Восток» есть прокат лыж и сноубордов; также всем желающим предложены услуги квалифицированных инструкторов. Так, стоимость проката лыж или сноуборда составляет 400 руб./час, детских лыж – 200 руб./час, а стоимость услуг инструктора - 800 руб./час. Подъем на основные трассы стоит 150 рублей, на учебной трассе подъем бесплатный.

Некоторые отдыхающие считают цены высокими, но руководство горнолыжной базы эти цифры оправдывает. Большие затраты - на электричество, которое заставляет работать не только подъемники, но и систему искусственного оснежения. А без нее при скудных осадках приморской зимы горнолыжный сезон бы не состоялся.

Если человек решил первый раз встать на сноуборд или горные лыжи, то научиться этому ему помогут опытные инструкторы. На базе «Восток» их около 20 человек, и все – квалифицированные специалисты.

«Обычно инструкторами становятся спортсмены, разрядники, которые имеют большой опыт. Я очень давно работаю здесь на горе и получаю удовольствие от своего дела, – рассказывает Геннадий БЕЛОЦЕРКОВЕЦ, инструктор горнолыжной базы «Восток». – Приятно работать с детьми и неглупыми взрослыми (улыбается). Ведь ребенок как пластилин - что вылепил, то и получилось, а взрослых приходится переделывать: у каждого свои страхи, комплексы. Но хочу сказать, что человек может встать на лыжи за два часа, особенно если у него хороший вестибулярный аппарат».

На базе «Восток» тренируются и воспитанники отделения горнолыжного спорта краевой детско-юношеской спортивной школы. Часто на «Арсгоре» проходят различные соревнования. Так, в конце января этого года состоялись краевые соревнования по слалому – скоростному спуску на лыжах по заданному маршруту. Участие на таких дистанциях, как гигантский слалом и слалом, приняли спортсмены со всего Приморья и Дальнего Востока. Соревнования проводились без стартовых взносов, всем участникам был бесплатно предоставлен подъемник на все время соревнований. Кроме руководства базы «Восток» большую помощь в организации оказали тренеры-преподаватели арсеньевской школы горнолыжного спорта – Андрей ДУРБАЙЛОВ и Александр БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.

«У нас пусть и провинция, но горнолыжный спорт развивается на должном уровне. В группы будущих спортсменов мы принимаем с 7 лет. Сейчас у нас тренируются около 50 человек. Каждый год на горе что-нибудь совершенствуется, развивается по мере возможностей. Все, кто приезжает, хвалят трассы. Оснежение – это гигантский шаг для нас. Раньше мы в декабре молились, чтобы снега выпало в достатке, а теперь все катаются и тренируются несмотря на количество осадков в сезоне», - говорит Александр Белоцерковец.

«Арсгора» - излюбленное место большинства приморцев. В среднем за сезон на горнолыжную базу приезжают 10 тыс. человек, 80% из них не местные. Самый большой поток людей приходится на новогодние праздники. Гости города на ночь могут остановиться в гостиницах, их в Арсеньеве около 15-ти, стоимость номера в среднем от 700 рублей и выше. «Арсгора» работает со среды по воскресенье с 10-00 до 17-00. Горнолыжный сезон еще продолжается, а это значит, что любители зимних видов спорта смело могут отправляться на снежные склоны сопки Обзорной.

Полина ЛАПИНА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.