В Приморье в поселке Трудовое вновь справляют новоселья

Во Владивостоке, в пос. Трудовое началось заселение семей в пятый по счету дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. С большинством семей уже подписаны договоры, и новоселы обустраивают новые квартиры, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

169 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортабельные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса. Строительство муниципального жилья для переселения людей из бараков стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и при поддержке федерального бюджета. Люди, годами жившие в ветхих бараках без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми удобствами.

Начиная с декабря 2013 года по заказу администрации города было возведено пять современных многоквартирных домов с вентилируемыми фасадами, полной внутренней отделкой и приборами учета. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка и установлены сантехника, в кухнях - электроплиты.

По словам Сергея ЕРЕМИНА, начальника городского управления по учету и распределению жилой площади, в соответствии с Жилищным кодексом гражданам предоставлены равнозначные по общей площади жилые помещения. То есть если у человека была двухкомнатная квартира, то именно такую квартиру он и получил в новом доме.

Первые три дома на ул. Порт-Артурской были заселены в январе 2015 года. Новоселами тогда стали 84 семьи. Еще один дом по улице Карла Маркса на 42 квартиры был сдан в январе 2016 года. И вот теперь заселяется пятый.

Придомовые территории всех пяти домов благоустроены: есть и парковочные места, и детские площадки, и зеленые зоны. Поблизости с новостройками имеется вся необходимая инфраструктура: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест.

Программа по переселению завершена, администрация Владивостока выполнила поставленные задачи в полном объеме. Новые дома получили высокую оценку федерального центра. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС в ходе рабочей поездки по Приморью осенью 2016 года назвал многоквартирные дома на улице Порт-Артурской одним из лучших примеров реализации в России программы по переселению граждан из аварийного жилья.

«Домом на улице Порт-Артурской, 46а мы завершаем программу главы Владивостока Игоря Пушкарева по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках программы расселено 169 семей, - отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ. - Все пять домов мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформированию ЖКХ. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось. Однако мы надеемся, что будут приняты новые федеральные программы по переселению. Администрация Владивостока готова принять в них участие и продолжит расселять жителей аварийных бараков».

Светлана СМИРНОВА.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.