Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье в поселке Трудовое вновь справляют новоселья
Во Владивостоке, в пос. Трудовое началось заселение семей в пятый по счету дом, построенный по программе переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. С большинством семей уже подписаны договоры, и новоселы обустраивают новые квартиры, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
169 семей из 26 аварийных бараков получили новые комфортабельные квартиры в многоэтажках, построенных на улицах Порт-Артурской и Карла Маркса. Строительство муниципального жилья для переселения людей из бараков стало возможным благодаря городской программе «Обеспечение доступным жильем жителей города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по поручению главы Владивостока Игоря ПУШКАРЕВА и при поддержке федерального бюджета. Люди, годами жившие в ветхих бараках без системы водоснабжения и канализации, переехали в новые квартиры со всеми удобствами.
Начиная с декабря 2013 года по заказу администрации города было возведено пять современных многоквартирных домов с вентилируемыми фасадами, полной внутренней отделкой и приборами учета. Во всех квартирах наклеены обои, уложен линолеум, смонтированы инженерные сети, установлены межкомнатные двери, в санузлах уложена плитка и установлены сантехника, в кухнях - электроплиты.
По словам Сергея ЕРЕМИНА, начальника городского управления по учету и распределению жилой площади, в соответствии с Жилищным кодексом гражданам предоставлены равнозначные по общей площади жилые помещения. То есть если у человека была двухкомнатная квартира, то именно такую квартиру он и получил в новом доме.
Первые три дома на ул. Порт-Артурской были заселены в январе 2015 года. Новоселами тогда стали 84 семьи. Еще один дом по улице Карла Маркса на 42 квартиры был сдан в январе 2016 года. И вот теперь заселяется пятый.
Придомовые территории всех пяти домов благоустроены: есть и парковочные места, и детские площадки, и зеленые зоны. Поблизости с новостройками имеется вся необходимая инфраструктура: дом детского творчества, школа, остановки общественного транспорта, магазины и новый детский сад на 200 мест.
Программа по переселению завершена, администрация Владивостока выполнила поставленные задачи в полном объеме. Новые дома получили высокую оценку федерального центра. Заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей ЧИБИС в ходе рабочей поездки по Приморью осенью 2016 года назвал многоквартирные дома на улице Порт-Артурской одним из лучших примеров реализации в России программы по переселению граждан из аварийного жилья.
«Домом на улице Порт-Артурской, 46а мы завершаем программу главы Владивостока Игоря Пушкарева по расселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В рамках программы расселено 169 семей, - отметил первый заместитель главы администрации Владивостока Алексей ЛИТВИНОВ. - Все пять домов мы строили с большой поддержкой федерального бюджета в лице Фонда содействия реформированию ЖКХ. В настоящий момент софинансирование строительства закончилось. Однако мы надеемся, что будут приняты новые федеральные программы по переселению. Администрация Владивостока готова принять в них участие и продолжит расселять жителей аварийных бараков».
Светлана СМИРНОВА.
Новости тематики
- В Приморье в поселке Трудовое вновь справляют новоселья
- Студенты Владивостока взялись за набережную Цесаревича
- Более 1200 обманутых дольщиков отпраздновали новоселье в Приморье
- Дом в Трудовом готовят к новоселью
- Детсадов во Владивостоке стало еще больше
- Во Владивостоке успешно решается проблема с детсадами
- Во Владивостоке детсады возводят ускоренными темпами
- Во Владивостоке "ливневку" отремонтируют и зарешечат
- Во Владивостоке открылся еще один детский сад
- Ветераны "Тихоокеанской мостостроительной компании" встали на защиту Виктора Гребнева
Новости раздела
- В Приморье в поселке Трудовое вновь справляют новоселья
- Губернатор Приморья пообещал строго наказать виновных в нападении на журналиста
- Власти Находки взяли на вооружение палку о двух концах
- С 1 февраля дальневосточники претендуют на ДВ гектары в порядке общероссийской очереди
- Бизнес-гороскоп: Львам стоит произвести хорошее впечатление на главу прайда
- Образовательный проект Бинбанка
- Во Владивостоке возбуждено 13 уголовных дел за незаконную вырубку деревьев
- В фестивале "Робофест-Владивосток - 2017" будут представлены 73 команды из Приморского края
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Жители Приморья спешат обогнать россиян в подаче заявок на "дальневосточный гектар"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Часть Приморья из-за глобального потепления уйдет под воду (карта)
- Рубль укрепился: такого курса российской валюты не было с лета 2015-го
- Один из штрафов для водителей увеличат в 60 раз
- Автодилеры в Приморье избавляются от проблемных иномарок с дисконтом
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Трутнев пообещает открыть ввоз праворульных автомобилей в Приморье
- Решение районного суда Владивостока ставит под угрозу интересы государства
- Авиакомпании имеют право не пускать беременных на борт самолетов
- В Приморье на бывшего мэра завели еще одно уголовное дело
- В Приморье назначен новый руководитель одного из департаментов