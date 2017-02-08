Власти Находки взяли на вооружение палку о двух концах

Компромиссный вариант во взаимоотношениях главы муниципалитета и местных депутатов найден в Находке. Мэра обяжут согласовывать своих заместителей с думой, но лишь после перевыборов депутатского корпуса в сентябре 2017 года. Принятое решение замораживает тлеющий на протяжении года конфликт между двумя ветвями власти в Находке, однако грозит осложнениями уже при новом мэре, уверены эксперты.

В конце января, на внеочередном заседании муниципальной думы, депутаты одобрили поправки в Устав Находкинского городского округа. В частности, статью 32 Устава НГО дополнили пунктом об обязанности главы Находки оформить допуск к государственной тайне. Напомним, что в феврале 2016 года решение об избрании руководителя юридического отдела местной думы Андрея ГОРЕЛОВА (с 2009 по 2013 годы - транспортного прокурора Находки) на пост мэра НГО было принято несмотря на отсутствие у него допуска к гостайне. Однако уже через несколько месяцев этот фактор стал поводом для начала процедуры отставки нового главы НГО.

Тем не менее в конце декабря всем сторонам находкинского конфликта - не без участия краевых властей - удалось прийти к компромиссу. Секретарь местного отделения «Единой России» в Находке Евгений ВОРОНИН, летом 2016 года сменивший Михаила ПИЛИПЕНКО на посту председателя думы НГО, сменил тон на более благожелательный, уточнив, что у главы «есть время все исправить». Хотя еще за неделю до заседания думы, где должен был решиться кадровый вопрос, значительная часть депутатов проигнорировала предложение главы вместе обсудить итоги прокурорской проверки, в том числе - отсутствие у главы допуска к гостайне.

Не менее важным является и другое нововведение. Статья 26 Устава НГО дополняется пунктом 41, который гласит, что дума Находки «согласовывает по представлению главы Находкинского городского округа кандидатуры на должности первого заместителя главы администрации и заместителей главы администрации Находкинского городского округа, а также кандидатуры на должности руководителей муниципальных предприятий». Именно этот пункт усилил напряжение между депутатами и мэром Находки в конце минувшего года. В свою очередь, краевой депутат Руслан МАНОКОНОВ, с 2006 года представляющий портовый город в Заксобрании Приморья и считающийся одним из возможных интересантов отставки Горелова, тогда высказывался в пользу изменений, ограничивающих самостоятельность «начальника Находки». Однако согласно принятому 27 января решению норма о согласовании должна вступить в силу по истечении срока полномочий думы НГО нынешнего созыва, то есть после сентябрьских выборов. Кстати, количество депутатов в думе НГО планируется увеличить с 28 до 30, что потребует изменения схемы одномандатных округов.

Андрей СЕРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.