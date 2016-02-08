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Во Владивостоке введены дополнительные пригородные электрички
Компания «Экспресс Приморья» сообщает, что по результатам обработки обращений пассажиров в адрес перевозчика, в том числе во время проведения акции «Час пассажира», принято решение о вводе дополнительных пригородных электропоездов и частичной корректировке действующего расписания. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Уже с 5 февраля на маршруты выйдут дополнительные пригородные электропоезда:
- №6307, сообщением «Владивосток-Угольная». Отправление в 15.20 ежедневно. Следует со всеми остановками. Время в пути 49 минут.
-№6320, сообщением «Угольная-Владивосток». Отправление в 17.20 ежедневно. Следует со всеми остановками. Время в пути 51 минута. Пассажиры этого электропоезда могут на станции «Владивосток» пересесть на городской электропоезд «Владивосток-Мыс Чуркин» отправлением в 18.25
С 5 февраля для жителей пригородной зоны и Артёма ПО ПЯТНИЦАМ назначается дополнительный электропоезд №6417, сообщением «Владивосток- Артём Приморский-1». Отправление в 18.37. Напоминаем, что данный электропоезд будет курсировать по пятницам со всеми остановками. Время в пути 71 минута.
С 5 февраля скорый пригородный электропоезд повышенной комфортности №6401 «Приморочка», сообщением «Владивосток-Партизанск-Тихоокеанская», будет отправляться от станции «Владивосток» в 19 часов 00 минут (по 5 февраля в 18.50)
С 5 февраля пригородный электропоезд №6327, сообщением «Владивосток-Надеждинская», будет отправляться от станции «Владивосток» в 19 часов 25 минут ( по 5 февраля в 19.10).
Компания-перевозчик напоминает, что круглосуточно работает СМС-СЕРВИС позволяющий оперативно уточнять актуальную информацию о движении электропоездов.
Отправив sms на номер +7 (984) 194-80-88 с указанием нужного маршрута, пассажир получает сообщение с расписанием ближайших рейсов на текущие сутки. Сообщение следует вводить в следующем формате:
расп [станция отправления] - [станция назначения]
или
rasp [станция отправления] - [станция назначения]
Пример:
расп Владивосток - Первая речка
rasp моргородок-угольная
Оплата sms-сообщения осуществляется только согласно тарифному плану вашего оператора связи в рамках вашего пакета смс-сообщений.
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