Юные арсеньевцы поедут на форум в Японию

ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. Ежегодно арсеньевские дети становятся участниками Международной Азиатско-Тихоокеанской конвенции в японском городе Фукуока.

В эти дни в Арсеньеве прошел отбор участников будущего международного форума. Ребята продемонстрировали хорошие знания английского языка, культуры Японии. На базе Центра внешкольной работы состоялся финальный тур городского конкурса «Дети - послы мира».

Члены жюри отметили высокий уровень всех без исключения конкурсантов - дети подготовили замечательные концертные номера. Каждое выступление отличалось своей индивидуальностью: были представлены русские народные танцы, песни, эстрадные и цирковые номера, японский танец, продемонстрирован твистинг (искусство моделирования различных фигур из воздушных шаров) и показаны сувениры, выполненные с помощью техники валяния из шерсти. Члены городского «Бридж-клуба» рассказали ребятам о своей деятельности, показали фотографии о поездке в Японию в 2011 году и провели мастер-класс по оригами.

В итоге победителями стали учащиеся школ № 5, 8, 10, гимназии № 7, лицея № 9. Эти дети и будут представлять город, край, страну на международном форуме «Дети - послы мира» в Японии летом 2012 года.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».