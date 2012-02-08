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У Почетного жителя Арсеньева - юбилей
ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. В эти дни отметил свой юбилей Почетный житель Арсеньевского городского округа Анатолий Фролович СЕМУШКИН. Ему исполнилось 75 лет.
Для чествования юбиляра в помещении музея истории г. Арсеньева собрались его коллеги по работе, друзья, родственники, знакомые. Со словами приветствия к Анатолию Фроловичу обратилась и.о. главы Арсеньевского городского округа Ольга ЛУКЬЯНЧУК. Ольга Даниловна от имени главы города выразила признательность юбиляру за годы плодотворного труда, большой вклад в социально-экономическое развитие города. Слова поздравления прозвучали от председателя Думы городского округа Демьяна ПОДЛЕННОГО, Совета почетных жителей города, друзей, коллег.
Трудовая биография Анатолия Фроловича неразрывно связана с заводом «Аскольд», где он более тридцати лет проработал в должности начальника энергетического цеха. Ему приходилось решать непростые вопросы энергообеспечения и теплоснабжения самого предприятия и общественных, медицинских, детских дошкольных учреждений и школ, закрепленных в те годы за заводом. Под руководством Семушкина шла реконструкция заводской котельной, строительство котельной в районе школы № 6, новой котельной на твердом топливе, реконструкция и ремонт котельных в районах края.
Трудовой путь юбиляра отмечен наградами, среди которых – орден Трудового Красного знамени, медаль «300 лет Российскому флоту», Почетная грамота Россудостроения и другие. За высокий профессионализм, активную жизненную позицию, преданность делу имя Анатолия Фроловича Семушкина занесено в городскую Книгу Почета. Ему присвоено звание «Почетный житель Ареньевского городского округа».
Высочайший профессионализм, инициатива, неравнодушие, ответственность – эти и другие качества отмечали все, кто пришел в тот день в музей на чествование юбиляра. Сотрудники музея истории города специально к 75-летию А. Семушкина подготовили выставку, рассказывающую о трудовом пути этого человека. На стендах представлены почетные грамоты, дипломы, награды, а также многочисленные фотографии, на которых изображен сам юбиляр в разные годы жизни в окружении своих коллег по работе и друзей.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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