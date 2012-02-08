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Арсеньев стал одним из лучших городов в ДВФО

08 Февраля 2012, 14:10 | Приморье

ПРИМОРЬЕ, 8 февраля, ZRPRESS. Во Владивостоке состоялось подведение итогов деятельности муниципальных образований края в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в 2011 году.

При подведении результатов учитывалась организация работ по выполнению положений законодательных и нормативных правовых актов, разработке документов по вопросам гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также готовность систем управления, связи, оповещения и информирования населения к бесперебойному функционированию в чрезвычайных ситуациях. Кроме того, оценивалась готовность сил и средств гражданской обороны к выполнению поставленных задач, обеспечение пожарной безопасности, результаты плановых проверок муниципальных образований.

В итоге город Арсеньев получил высокие оценки практически по всем показателям. Так, Арсеньеву присужден диплом за подписью первого вице-губернатора Приморского края Александра КОСТЕНКО за второе место среди городских округов в области гражданской обороны и защиты населения на территории Приморского края от чрезвычайных ситуаций. Кроме того, управление по делам ГО и ЧС Арсеньевского городского округа отмечено грамотой за высокие результаты при проведении мероприятий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, спасению и защите населения при чрезвычайных ситуациях.

По итогам 2011 года Арсеньев занял еще одно второе место - в дальневосточном конкурсе на звание «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Этот конкурс проводился среди городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений Дальневосточного федерального округа. Среди городских округов второе место занял город Арсеньев, уступив лишь городскому округу Белогорск Амурской области.

Диплом за подписью начальника Дальневосточного регионального центра по делам ГО и ЧС и ликвидации стихийных бедствий генерал-майора А. СОЛОВЬЕВА вручен Арсеньевскому городскому округу за достигнутые результаты в организации мероприятий гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на воде.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».

Автор: Татьяна Курочкина
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