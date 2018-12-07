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Сертификаты на благоустройство получат жители 1000 дворов

07 Декабря 2018, 14:55 | Приморье

Стали известны адреса дворов - победителей губернаторской программы
благоустройства «1000 дворов». Первые сертификаты будут вручены 12 декабря во Владивостоке.

Губернаторская программа «400 дворов» стартовала в Приморье 1 ноября по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, сообщает газета «Золотой Рог». 
 
Проект делился на три этапа: на первом этапе  выбирали только  формы благоустройства, и в нем приняли участие более 14 тысяч жителей края.  Самыми востребованными объектами оказались детские игровые городки  и спортивные площадки. Второй этап был гораздо сложнее – для каждой заявки требовалось собрать не менее 20 подписей.  Всего в ходе проекта было получено более 3700 заявок, под которыми подписалось более 70 тысяч жителей края. Оценив запрос приморцев на комфортную среду, Олег Кожемяко принял решение увеличить программу.  К концу месяца проект был расширен и сменил имя на «1000 дворов». 
 
— Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям, — прокомментировал результаты  Олег Кожемяко. — Уверен, это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей.
 
Список из тысячи адресов-победителей уже опубликован на сайте 400дворов.рф. По правилам конкурса в число победителей вошли первые 400 корректно оформленные заявки. В связи с расширением проекта последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.
 
Дворы будут благоустроены в течение 2019 года. Пока победителям конкурса вручат сертификаты — официальное подтверждение того, что во дворе будет реализован выбранный проект.
 
Первые сертификаты получат жители из Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Фокино, Партизанска, Партизайского, Хасанского, Надеждинского и Шкотовского районов, — всего представители примерно 700 дворов. Церемония вручения состоится 12 декабря  во Владивостоке. Жители территорий, отдалённых от краевого центра, и те, кто не сможет посетить мероприятие, получат награду в своих населённых пунктах.
Автор: По материалам пресс-службы
Теги: программа  благоустройство  дворы  кожемяко  приморье 



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