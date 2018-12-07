Сертификаты на благоустройство получат жители 1000 дворов

Стали известны адреса дворов - победителей губернаторской программы

благоустройства «1000 дворов». Первые сертификаты будут вручены 12 декабря во Владивостоке.

Губернаторская программа «400 дворов» стартовала в Приморье 1 ноября по инициативе врио губернатора Олега Кожемяко, сообщает газета «Золотой Рог».

Проект делился на три этапа: на первом этапе выбирали только формы благоустройства, и в нем приняли участие более 14 тысяч жителей края. Самыми востребованными объектами оказались детские игровые городки и спортивные площадки. Второй этап был гораздо сложнее – для каждой заявки требовалось собрать не менее 20 подписей. Всего в ходе проекта было получено более 3700 заявок, под которыми подписалось более 70 тысяч жителей края. Оценив запрос приморцев на комфортную среду, Олег Кожемяко принял решение увеличить программу. К концу месяца проект был расширен и сменил имя на «1000 дворов».

— Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям, — прокомментировал результаты Олег Кожемяко. — Уверен, это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей.

Список из тысячи адресов-победителей уже опубликован на сайте 400дворов.рф. По правилам конкурса в число победителей вошли первые 400 корректно оформленные заявки. В связи с расширением проекта последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.

Дворы будут благоустроены в течение 2019 года. Пока победителям конкурса вручат сертификаты — официальное подтверждение того, что во дворе будет реализован выбранный проект.

Первые сертификаты получат жители из Владивостока, Артёма, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Фокино, Партизанска, Партизайского, Хасанского, Надеждинского и Шкотовского районов, — всего представители примерно 700 дворов. Церемония вручения состоится 12 декабря во Владивостоке. Жители территорий, отдалённых от краевого центра, и те, кто не сможет посетить мероприятие, получат награду в своих населённых пунктах.