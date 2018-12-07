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Врио губернатора передал 51 школьный автобус в районы Приморья

07 Декабря 2018, 13:50 | Приморье

Автопарк школьного транспорта Приморья пополнили современными автобусами. Ключи от новых автомобилей для перевозки детей представителям муниципалитетов края передал врио губернатора Олег Кожемяко 6 декабря, сообщает газета «Золотой Рог».

На стадионе «Строитель» в несколько рядов выстроились новые школьные автобусы марки КАВЗ, ПАЗ и Ford вместимостью от 21 от 34 посадочных мест. Их передали в 29 муниципальных районов, в том числе самые отдаленные территории края.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, в автопарках школ в этом году полностью заменили весь транспорт, срок эксплуатации которого подходил к отметке 10 лет. Кроме того, в этом году регион сработал с опережением – закрыта потребность в автомобилях даже на 2019 год.

Потребность школ в такой технике большая, особенно для учеников, которые приезжают из отдаленных деревень. Очень важно, что теперь дети смогут добираться в школу в тепле и комфорте, а родители не будут беспокоиться за то, что автобус где-то встал посреди дороги. Программу эту будем продолжать», – заявил он, добавив, что скоро в Приморье поставят еще 16 автобусов.

Олег Кожемяко осмотрел новый транспорт. Все машины предназначены для перевозки детей, полностью соответствуют требованиям ГОСТа и оборудованы системой ГЛОНАСС. Каждая из них оснащена автоматически выдвигающейся при открытии двери подножкой, ограничителем скорости, ремнями безопасности и системой естественной вентиляции.

Отметим, средства на покупку 39 школьных автобусов для Приморья были выделены из резервного Фонда Российской Федерации. Дополнительно Министерство промышленности и торговли РФ выделило 12 автобусов для перевозки детей.

Добавим, всего в регионе ежедневно выполняют рейсы 237 школьных автобусов, которые подвозят более 12 тысяч детей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: По материалам пресс-службы
Теги: автобус  дети  кожемяко  транспорт  школа  приморье 



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