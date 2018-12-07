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Сертификаты на благоустройство получат жители 1000 дворов в Приморье
Стали известны адреса дворов – победителей губернаторской программы благоустройства «1000 дворов». Первые сертификаты будут вручены 12 декабря во Владивостоке.
Губернаторская программа «400 дворов» стартовала в Приморье 1 ноября по инициативе Олега Кожемяко, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.
Проект делился на три этапа: на первом этапе выбирали только формы благоустройства, и в нем приняли участие более 14 тысяч жителей края. Самыми востребованными объектами оказались детские игровые городки и спортивные площадки. Второй этап был гораздо сложнее – для каждой заявки требовалось собрать не менее 20 подписей.
Всего в ходе проекта было получено более 3700 заявок, под которыми подписалось более 70 тысяч жителей края. Оценив запрос приморцев на создание комфортной среды, Олег Кожемяко принял решение расширить программу. К концу месяца проект стал называться «1000 дворов».
«Мы поддерживаем этот выбор и поможем реализовать то, что нужно жителям. Уверен, это единственно правильный подход. Работа власти должна опираться на мнение и желания людей», – прокомментировал результаты Олег Кожемяко.
Список из 1000 адресов-победителей уже опубликован на сайте 400дворов.рф. По правилам конкурса в число победителей вошли первые 400 корректно оформленные заявки. В связи с расширением проекта последующие победители отбирались таким образом, чтобы охватить максимальное число муниципальных образований с учетом численности их населения.
Дворы будут благоустроены в течение 2019 года. А пока победителям конкурса вручат сертификаты – официальное подтверждение того, что во дворе будет реализован выбранный проект.
Первые такие документы получат жители Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска, Большого Камня, Фокино, Партизанска, Партизанского, Хасанского, Надеждинского и Шкотовского районов, – всего представители примерно 700 дворов. Церемония вручения состоится 12 декабря во Владивостоке.
Жители территорий, отдаленных от краевого центра, и те, кто не сможет посетить мероприятие, получат награду в своих населенных пунктах.
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