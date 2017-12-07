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Во Владивостоке прошел урок мобильной грамотности

07 Декабря 2017, 19:00 | Приморье

Инвалидам рассказали, как обезопасить себя от телефонных аферистов

В Приморском центре социального обслуживания населения прошел урок мобильной грамотности для инвалидов Владивостока. Урок традиционно был приурочен к российской Декаде инвалидов и, как и в прошлые годы, прошел с участием сотрудников компании «МегаФон».

Урок мобильной грамотности прошел во Владивостоке для подопечных Приморского центра социального обслуживания населения – инвалидов краевого центра. Специалисты компании «МегаФон» рассказали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества, традиционных и новых способах обмана, дали действенные рецепты противостояния ему. Также представители оператора обеспечили слушателей памятками с простыми и наглядными советами о том, как не стать жертвой мобильных мошенников и что делать в случае получения сомнительных сообщений. В конце встречи слушатели урока узнали о полезных сервисах, которые помогают пожилым людям и их родным всегда быть на связи, получать информацию о местонахождении друг друга, а также интересно и с пользой проводить свободное время.

«Наши подопечные – как правило, люди немолодые, а, значит, зачастую беззащитные, -- говорит Александр Чернышов, заведующий по Владивостокскому городскому округу Приморского центра социального обслуживания населения. – Иногда они очень доверчивые, иногда, напротив, очень мнительные и, конечно, гораздо хуже молодых ориентируются в мире современных технологий. Все это играет на руку аферистам всех мастей, в том числе, и мобильным.  После уроков мобильной грамотности пожилым гражданам проще обезопасить себя от мошенников и корректно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета».

«Мобильный телефон давно перестал быть привилегией состоятельных людей, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».-- Современные технологии доступны и детям, и старшему поколению. Но с развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества. Поэтому уже несколько лет мы регулярно проводим уроки мобильной грамотности. Жертвой мошенников может стать каждый, но инвалиды, пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда их провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или перевести куда-то деньги».

«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: связь  Мегафон  инвалиды  мобильная грамотность  декада инвалидов 



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