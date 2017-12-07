Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке прошел урок мобильной грамотности
Инвалидам рассказали, как обезопасить себя от телефонных аферистов
В Приморском центре социального обслуживания населения прошел урок мобильной грамотности для инвалидов Владивостока. Урок традиционно был приурочен к российской Декаде инвалидов и, как и в прошлые годы, прошел с участием сотрудников компании «МегаФон».
Урок мобильной грамотности прошел во Владивостоке для подопечных Приморского центра социального обслуживания населения – инвалидов краевого центра. Специалисты компании «МегаФон» рассказали о наиболее распространенных схемах мобильного мошенничества, традиционных и новых способах обмана, дали действенные рецепты противостояния ему. Также представители оператора обеспечили слушателей памятками с простыми и наглядными советами о том, как не стать жертвой мобильных мошенников и что делать в случае получения сомнительных сообщений. В конце встречи слушатели урока узнали о полезных сервисах, которые помогают пожилым людям и их родным всегда быть на связи, получать информацию о местонахождении друг друга, а также интересно и с пользой проводить свободное время.
«Наши подопечные – как правило, люди немолодые, а, значит, зачастую беззащитные, -- говорит Александр Чернышов, заведующий по Владивостокскому городскому округу Приморского центра социального обслуживания населения. – Иногда они очень доверчивые, иногда, напротив, очень мнительные и, конечно, гораздо хуже молодых ориентируются в мире современных технологий. Все это играет на руку аферистам всех мастей, в том числе, и мобильным. После уроков мобильной грамотности пожилым гражданам проще обезопасить себя от мошенников и корректно реагировать на сообщения, которые влекут списание денег с мобильного счета».
«Мобильный телефон давно перестал быть привилегией состоятельных людей, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон».-- Современные технологии доступны и детям, и старшему поколению. Но с развитием технологий, к сожалению, все более изощренными становятся и способы мошенничества. Поэтому уже несколько лет мы регулярно проводим уроки мобильной грамотности. Жертвой мошенников может стать каждый, но инвалиды, пожилые люди – в группе особого риска, поэтому очень важно, чтобы они знали, что делать, когда их провоцируют подписаться на рассылку, сделать дорогой звонок или перевести куда-то деньги».
«МегаФон» регулярно информирует население об угрозе мобильного мошенничества. Особенно активизируются преступники накануне и в дни праздников. Оператор предупреждает, что необходимо с осторожностью относиться к сообщениям, полученным от неизвестных лиц, и перепроверять данные, связанные с информацией об услугах и предложениях
Новости тематики
- Все о жизни Приморья в прямом доступе
- Как перейти на "зимний мобильный режим"?
- Во Владивостоке прошел урок мобильной грамотности
- Tele2 запускает специальную версию антивируса ESET NOD32
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в декабре
- В Приморье начал вещание телеканал Деда Мороза
- Конкурс для журналистов #eFuture обзавелся новой номинацией "Интернет вещей"
- Tele2 открыла пункты выдачи товаров с AliExpress в Приморском крае
- Проект социальных предпринимателей из Приморья вышел в полуфинал всероссийского конкурса
- "МегаФон" представляет "самые-самые" базовые станции Приморья
Новости раздела
- Все о жизни Приморья в прямом доступе
- Как перейти на "зимний мобильный режим"?
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Съемочная группа National Geographic приступила к съемкам в Приморье
- Во Владивостоке прошел урок мобильной грамотности
- Юристы в Приморье не согласны с новым законом
- Tele2 запускает специальную версию антивируса ESET NOD32
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- Новинки "Видеопроката" порадуют клиентов "Ростелекома" в декабре
- Команда экспертов премии "Серебряный Лучник" - Дальний Восток сформирована
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Знаменитое владивостокское кафе закрылось из-за москвичей
- Банки, которые возомнили себя спецслужбами, будут жестко наказывать
- Владивосток хотят изуродовать
- Охотникам в Приморье придется идти в Росгвардию
- Джамбулат Текиев вернул себе судоремонтный завод
- У кого грудь в крестах, а у кого УК в перстах
- Во Владивостоке "Благое дело" начинает благотворительный марафон "Добро – это просто"
- У меда из тигриных местообитаний есть все шансы стать брендом Приморья
- Новый мэр будет иметь за плечами опыт руководства крупной коммерческой структурой
- Стать мэром Владивостока захотели 60 человек