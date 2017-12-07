В юридическом сообществе проект Закона «Об осуществлении представительства сторон в судах…», внесенный в Госдуму председателем комитета Госдумы ФС РФ по госстроительству и законодательству Павлом КРАШЕНИННИКОВЫМ, вызвал неоднозначную реакцию.

По мнению авторов законопроекта (АЮР), разработан он в целях обеспечения реализации прав граждан на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ) и предполагает упрощенную процедуру допуска в судопроизводство, оставляя единственным требованием к российским представителям – наличие высшего юридического образования.

По нашему мнению, главным критерием судебного представительства должен быть профессионализм представителя, имеющего высшее юридическое образование и состоящего в организации, которая обеспечивает необходимый уровень профессиональной подготовки своих членов, осуществляет контроль за соблюдением этических норм и прав граждан, обратившихся за юридической помощью. Такие требования установлены в адвокатуре. Так, чтобы получить статус адвоката, необходимо сдать квалификационный экзамен, состоящий из тестирования и устного экзамена. За последний год из 92 претендентов этот экзамен сдали 43 человека. На членов адвокатской корпорации распространяется действие Кодекса профессиональной этики адвоката, и за ненадлежащее неквалифицированное оказание юридической помощи он может быть привлечен к дисциплинарной ответственности вплоть до прекращения статуса, что полностью отсутствует в работе юристов и консультантов различных юридических фирм, агентств и т.д. В адвокатскую палату поступает масса обращений граждан, которым оказывают юридическую помощь подобные «вольные» юристы, нередко выдающие себя за адвокатов. Зачастую привлечь к какой-либо ответственности этих лиц не удается, так как у граждан на руках нет финансовых документов об оплате услуг, не всегда составляются соглашения об оказании юридической помощи.

Что касается допуска иностранных юристов в качестве судебных представителей, то по этому поводу вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри РЕЗНИК сказал: «Иностранным юристам в российских судах делать нечего. Да, у нас есть иностранные юридические фирмы, но они направляют в суды русских юристов, если процесс идет по русскому праву». Фактически законопроект допускает к работе в наших судах иностранных юристов, достаточно будет сдать экзамен, который будут принимать, по задумке авторов законопроекта, в Ассоциации юристов России. Но ни законодательством РФ, ни проектом данного закона не определено, на каком основании и по каким критериям указанная общественная организация будет принимать экзамен по юридической специальности у иностранных граждан и выдавать аккредитацию иностранным организациям для ведения дел в судах.

Из опыта других стран. В США российский диплом юриста не дает возможности работать по специальности. Надо сдать экзамен на знание языка, окончить американскую школу права, получить диплом, после чего сдать очень сложный экзамен. Только после этого можно претендовать на прием в ассоциацию адвокатов штата, где претендент собирается работать. Несколько адвокатов нашей коллегии прошли такие испытания, являются американскими адвокатами, но с ограниченным статусом. Они могут быть лишь консультантами по российскому праву.

Альтернативой данному законопроекту, который даже не выносился на обсуждение юридической общественности, в том числе в самой АЮР, является Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи, работа над которой велась Министерством юстиции РФ в рамках государственной программы «Юстиция» с 2011 года, опубликованная в конце октября 2017 года. Как отметил, презентуя Концепцию в г. Новосибирск, заместитель министра юстиции РФ Денис НОВАК, она не является окончательным документом и подлежит широкому обсуждению, предусматривает поэтапное решение задачи упорядочения рынка юридических услуг, не предполагая введения «в одночасье каких-либо жестких правил о том, кто может оказывать юридическую помощь, и о том, кто может выступать в качестве судебного представителя».

Основная задача Концепции – установление единых правил на рынке юридических услуг, которые должны привести к объединению практикующих юристов на базе адвокатуры.

Первым этапом на пути объединения в общую профессиональную корпорацию должна быть модернизация адвокатуры, включающая совершенствование организационно-правовой формы осуществления адвокатской деятельности, необходимое для ведения практики в соответствии со стандартами юридических фирм. Это изменения режима налогообложения, создание возможностей работы адвоката по трудовому договору, заключения соглашения от имени юридического лица и т.д. Затем последует этап привлечения свободно практикующих юристов в адвокатскую корпорацию.

В ходе дискуссий по проекту закона о судебном представительстве заслуживает внимание высказывание академика РАН А. ЛИСИЦЫНА-АНДРЕЕВА (Адвокатская газета, № 20, 2017):

«За сорокачетырехлетний период, находясь в обществе коллег в России, Европе и по другую сторону океана, я очень хорошо понял, что профессиональное представительство в суде, то есть то, чем повседневно занимается адвокат – это работа отличная от всех остальных. Не буду останавливаться на квалификационных оценках адвоката, на вопросах этики поведения, социальной психологии специалиста или значении сообщества – об этом уже много сказано. Выделю лишь наличие профессиональных навыков и качеств, которые формируют самое главное – возможность не только показать знание права, но и продемонстрировать это знание в процессе правоприменения в конечной инстанции (судах), а значит квалифицированно и качественно защищать права и интересы лиц, обратившихся за юридической помощью. Такие навыки приобретаются только в определенной профессиональной среде, и сегодня это адвокатура».

Хотел бы заметить, что Совет Государственной Думы Федерального Собрания РФ принял решение отложить рассмотрение проекта Федерального Закона № 273154-7 «Об осуществлении представительства сторон в судах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Борис МИНЦЕВ, президент Адвокатской палаты Приморского края, заслуженный юрист РФ.