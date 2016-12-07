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Во Владивостоке осудили молодого человека за пост "Вконтакте"

07 Декабря 2016, 13:38 | Приморье

Суд обнаружил экстремистскую направленность в публикациях, сообщили Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе ведомства.

Ленинский районный суд г. Владивостока приговорил местного жителя (студент колледжа), 1997 г.р. Он был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, унижение достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Как установлено судом первой инстанции, преступление совершено с использованием компьютера, при помощи сети Интернет. Так, фигурант опубликовал на общедоступном ресурсе - личной странице «ВКонтакте», информационные сообщения, в которых (согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы) содержались высказывания, унижающие человеческое достоинство представителей народов Кавказа и Средней Азии, а также христиан.

Согласившись с мнением обвинителя, суд признал подсудимого виновным в совершении указанного преступления. За содеянное распространитель экстремистских материалов приговорен к 300 часам обязательных работ.

Иван КРЫШАН.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: суд  соцсеть  экстремизм 



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