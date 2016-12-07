Против чиновников в Приморье завели дело по "дальневосточному гектару"

Есть мнение, что федералы, ответственные за это дело, просто сделали их крайними за провал заведомо бездарного закона

Прокуратура начала проверку после полученных жалоб на ненадлежащее рассмотрение заявок на предоставление «дальневосточного гектара», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

В отношении чиновников, которые допустили волокиту при рассмотрении заявок на выдачу «дальневосточного гектара» в Зарубино Приморского края, возбуждены административные дела, пишут "Известия".

«Особо отличилась администрация Зарубинского городского поселения, которой нарушены сроки рассмотрения свыше 300 заявлений о предоставлении «дальневосточного гектара». С целью восстановления прав граждан прокурором Хасанского района внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства, в отношении виновных должностных лиц возбуждены дела об административных правонарушениях»,— приводит «РИА Новости» слова прокурора региона Сергея Бессчасного.

Ранее стало известно, что глава Зарубинского городского поселения Хасанского района Михаил Тагунов ушел в отставку в связи со срывом работы по «дальневосточному гектару». Как позже заявил Тагунов, уполномоченный орган поселения регулярно срывал сроки рассмотрения заявлений граждан.

По словам главы Хасанского района, отставка Тагунова произошла по многим причинам, включая реализацию закона о «дальневосточном гектаре».

Напомним, в Зарубино поступило свыше 300 заявок на получение гектара, и, по заявлениям райадминистрации, «работа по их рассмотрению велась ненадлежащим образом».

Судя по мнению ряда наблюдателей, чиновники на местах могли, конечно, быть нерасторопными, однако в данном случае речь идет, скорее, о желании чиновников окружного и федерального уровня переложить ответственность за фактический провал проекта. Общий бардак в земельном законодательстве, проблемы с военными землями, отсутствие четкого понимания, кто и какими участками владеет на местах, не могли не затормозить реализацию закона. Серьезной корректировки требует и сам закон о "дальневосточном гекрате". Кроме того, инициаторы проекта оказались крайне далеки от реальности. Оказалось, что дальневосточники, за небоьшим исключением, просто игнорируют "земельную халяву", свалившуюся им на голову. Выяснилось, что земля в регионе им просто не нужна. Даже бесплатно. Что и понятно - все больше жителей региона просто хотят уехать отсюда при первой возможности...