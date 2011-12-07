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ГУФСИН по ПК: Приоритет в местах лишения свободы – развитие производства
Главным направлением работы в местах лишения свободы в 2012 году станет развитие производства. К такому решению пришли члены Общественного совета при ГУФСИН по Приморскому краю на своем заключительном в этом году заседании.
О том, почему именно так поставлена задача, «ЗР» рассказал председатель совета Павел ВОЗНЮК.
- Почему развитие производства в местах лишения свободы вы считаете приоритетным направлением?
- Когда человек занят трудом, то и срок для него проходит быстрее. У многих осужденных есть задолженности по исковым требованиям и их необходимо гасить. Да и для государства осужденный не должен быть обузой. Наша задача – предоставить осужденному возможность быть полезным обществу.
- Как на сегодняшний день обстоят дела?
- ГУФСИН России по Приморскому краю имеет 11 промышленных предприятий, которые ведут самостоятельную хозяйственную деятельность. Это: деревообработка; мебель; изделия металлообработки, такие как гаражные ворота, сетка-рабица, гвозди, колючая лента «Егоза»; швейное производство; строительные материалы - кирпич, брусчатка, шлакоблоки, камни бетонные стеновые, вазоны уличные; сувениры.Однако на этих предприятиях из более чем 20 тыс. осужденных, отбывающих наказание в Приморье, трудятся лишь около 15%.
- А в чем проблемы, что мешает?
- У нас нет заказов со стороны государства, нет и частных заказов. Муниципальные образования не заинтересованы в их размещении. На их исполнение отводится слишком мало времени. Ведь ГУФСИН не промышленная база, где материалы складированы штабелями. Причем лоты формируются таким образом, что хотя бы одну из позиций, но невозможно выполнить. Например, заказ на пошив партии камуфляжной формы, а в комплекте обязательно идут ботинки. Создается мнение, что конкурс «заточен» под конкретного исполнителя.
- Чем в этом деле может помочь бизнес?
- Бизнес может предложить какие-то конкретные проекты, предоставить инвестиции для переоборудования и модернизации существующих производств.
- Очевидно, что преимущество ГУФСИН в том, что оно может предоставить дешевую рабочую силу. Но пока проблема остается весьма острой. В чем причина?
- В ГУФСИН сейчас проходит реформа. Новое всегда пугает. К тому же система длительное время была слишком закрыта от общества. Возможно, поэтому не каждый бизнес идет навстречу. Не каждый готов работать с заключенными.
- В чем суть проводимой реформы и как она, на ваш взгляд, скажется на развитии производств в местах лишения свободы?
- Россия уходит от колоний как таковых и переходит к колониям-поселениям и тюрьмам. Существующая лагерная система устарела, так как фактически представляет собой «трудовую армию». Зачастую она приводила не к исправлению людей, а к развитию криминальной среды. Замена отрядной системы в колониях на тюремную позволит сломить преемственность в криминальном мире. То есть суть реформы в том, чтобы отделить рецидивистов от тех, кто впервые оказался в пенитенциарных учреждениях. Изменится все, начиная с систем охраны, работы, расписания учреждений до наименования должностей. Реформа развития производств заинтересовывает и сотрудников ГУФСИН. Так, если 41% арестантов-должников не будет выплачивать долги пострадавшим, то надзирателям грозит оценка «неудовлетворительно». Концепция развития УИС до 2020 года предполагает реформирование системы учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы, в том числе разработку моделей тюрьмы и колонии-поселения, основанных на стандартах Европейских пенитенциарных правил.
- В местах лишения свободы сконцентрированы люди разного возраста и уровня профессиональной подготовки. Как можно решить проблему достаточно квалифицированных кадров для производств?
- Необходимо обучение. С этой целью уже созданы и работают специальные программы. Но для этого необходимо создавать новые производства. И мы сделаем все от нас зависящее.
Олег ЖУНУСОВ, "Золотой Рог".
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