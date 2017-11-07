Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
К сожалению, послание потомкам из 1967 году прочесть не удалось…
7 ноября, в день столетия Великой Октябрьской социалистической революции, в Кавалерово состоялась церемония вскрытия капсулы с посланием к потомкам от комсомольцев 1967 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Капсула была замурована в основание памятнику В.ЛЕНИНУ на центральной площади поселка. Активное участие в ее создании принял бывший директор школы-интерната Анатолий БЕЛЯКОВ – именно он с учениками и написал послание потомкам – молодежи 2017 года.
К сожалению, после вскрытия капсулы выяснилось, что бумага не сохранилась, она рассыпалась на мелкие кусочки и прочесть послание так и не смогли. Но энтузиазма у народа не поубавилось, на площади было много молодежи – школьников, студентов колледжа, были и ветераны, и комсомольцы 60-70-х годов. Председатель Думы Кавалеровского района Зоя ШПИЛЬ сообщила, что она не знает, что написали комсомольцы 50 лет назад, но она гордится тем, что она родилась в стране Советов. Что она получила образование и воспитание в стране Советов. «И сегодня наша молодежь похожа на ту, прежнюю, она такая же задорная, веселая, счастливая. С таким же патриотизмом и любовью к своей стране. Я стала комсомолкой в 1973 году. И горжусь этим. И сегодня с волнением думаю, что же написали комсомольцы моего времени в обращении к нашей современной молодежи….» - отметила Зоя Шпиль. Предприниматель Мария ГУЛАРЬЯНЦ эмоционально рассказала, что она училась в первом классе, когда закладывали эту капсулу. «Мы были поколение детей, рожденных после войны. Мы отстроили страну, подняли с руин. Полетели в космос. И мы мечтали, что через 50 лет у нас будет не страна, а сказка. Очень, конечно, жаль, что мы пережили и 90-е годы, и 2000-е годы, очень это было тяжело, но я думаю, что Россия – это великая страна и мы гордимся все равно, что живем в этой стране. И верю, что страна поднимется. И вот сейчас, всем поселком мы будем писать послание молодежи, которая будет жить через 50 лет. Мы, конечно, в большинстве своем до этого не доживем, но я верю, что счастливое будущее для нашей страны наступит.»
На торжестве присутствовал комсомолец 1967 года ДЕВЯТКИН Валерий Филиппович. Секретарь комсомольской организации рудненской школы № 1 1967 года Сергей ПЛЕВАКО обратился к участникам торжества: «Друзья мои, когда мы закладывали эту капсулу, мы думали, что у нас с вами будет, как и раньше, и бесплатное образование, и бесплатная медицина, и то, что у нас будет интенсивно развиваться наука и культура, что население страны будет расти. К сожалению, на сегодня не сбылись те мечты. Но Россия всегда восставала из пепла. И мы с вами должны построить такую мощную экономику, построить такое общество, которое бы вместе трудилось и защищало нашу страну. Сегодня 7 ноября, именно в этот день совершилась Октябрьская революция. Никаких переворотов, никаких революций не должно быть в будущем, только мирный переход от одного к другому. Власть должна быть всегда приемлемой. Те ребята, которые сегодня здесь собрались, будут активно участвовать в строительстве будущего нашего общества, будущего нашей России. Надеюсь, что мы услышим те пожелания комсомольцев 1967 года и реализуем их в жизнь.»
Право вскрыть капсулу предоставили Сергею Плевако, Марии Гуларьянц и представителю сегодняшней молодежи Анне МАМИНОВОЙ. Секретарь отделения КПРФ в районе Галина ИСАКОВА заметила, что молодежь 60-х надеялась, что мы будем свидетелями великих достижений нашей страны. «Мы надеемся, что нынешнее послание молодежи будущего сохранится, потому что сейчас другие, более современные технологии.» Надеюсь, сказала Исакова, что будущее послание сбудется.
В ближайшее время будет объявлен конкурс среди молодежи района на лучшее послание поколениям будущего. Новая капсула будет заложена в День молодежи в 2018 г. Данное послание будет передано также в кавалеровский краеведческий музей. А затем 100 красных шаров, которые держали ребята, запустили в воздух. Плита, которая закрывала капсулу 1967 года, будет передана в кавалеровский музей.
Поскольку содержание капсулы от кавалеровской молодежи не сохранилось, перед собравшимися – а их было не менее 500 человек – зачитали аналогичное послание новосибирской молодежи. «Дорогие потомки, сегодня у нас необыкновенный день – 100-летие Советской власти,- говорится в нем. – Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы знаем, наше время интересное, ваше – еще интереснее. Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы прекрасно оборудовали нашу голубую планету. Освоили Луну и высадились на Марсе. Что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого 50-летия 20 века. Верим, что ваши корабли давно уже бороздят галактику. Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других иноземных цивилизаций. Верим, что дело, начатое 50 лет назад наши отцы и деды, вы доведете до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!»
Татьяна КУРОЧКИНА, фото автора, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Синоптики рассказали о погоде в Приморье на ноябрьские праздники
- В Приморье снег ожидается уже сегодня
- В Приморском краевом суде истекли полномочия председателя
- В Приморье придет потепление
- В Приморье 10 ноября закроется период навигации маломерных судов
- Начальника УМВД по Приморью может уволить только Президент РФ
- Завтра в Приморье будет ясная и прохладная погода
Новости раздела
- В Приморье добились лососевого беби-бума
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Нет у революции конца…
- Не попасть на удочку мошенников
- Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
- Надежда на бога и Михалыча
- "Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"
- В Приморье определилась команда на отборочные игры по футболу чемпионата мира "Будущее зависит от тебя!"
- В Приморье на "русской Амазонке" обитают более 30 полосатых кошек
- В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
А что, угадали почти на все 100! Мы и бороздим и осваиваем и не только космос, но и бюджеты. Успели нагадить не только на Луне, но и на Марсе. И переговоры ведем с представителями иноземных, которые бывшие. И планета стала такая вся голубая - гей-парады и женитьбы уже не в диковинку (чем не достижение!). И жизнь становится все интереснее и интереснее, и очень становится похожа на один известный всем биологический конец. . .