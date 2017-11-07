В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)

К сожалению, послание потомкам из 1967 году прочесть не удалось…

7 ноября, в день столетия Великой Октябрьской социалистической революции, в Кавалерово состоялась церемония вскрытия капсулы с посланием к потомкам от комсомольцев 1967 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Капсула была замурована в основание памятнику В.ЛЕНИНУ на центральной площади поселка. Активное участие в ее создании принял бывший директор школы-интерната Анатолий БЕЛЯКОВ – именно он с учениками и написал послание потомкам – молодежи 2017 года.

К сожалению, после вскрытия капсулы выяснилось, что бумага не сохранилась, она рассыпалась на мелкие кусочки и прочесть послание так и не смогли. Но энтузиазма у народа не поубавилось, на площади было много молодежи – школьников, студентов колледжа, были и ветераны, и комсомольцы 60-70-х годов. Председатель Думы Кавалеровского района Зоя ШПИЛЬ сообщила, что она не знает, что написали комсомольцы 50 лет назад, но она гордится тем, что она родилась в стране Советов. Что она получила образование и воспитание в стране Советов. «И сегодня наша молодежь похожа на ту, прежнюю, она такая же задорная, веселая, счастливая. С таким же патриотизмом и любовью к своей стране. Я стала комсомолкой в 1973 году. И горжусь этим. И сегодня с волнением думаю, что же написали комсомольцы моего времени в обращении к нашей современной молодежи….» - отметила Зоя Шпиль. Предприниматель Мария ГУЛАРЬЯНЦ эмоционально рассказала, что она училась в первом классе, когда закладывали эту капсулу. «Мы были поколение детей, рожденных после войны. Мы отстроили страну, подняли с руин. Полетели в космос. И мы мечтали, что через 50 лет у нас будет не страна, а сказка. Очень, конечно, жаль, что мы пережили и 90-е годы, и 2000-е годы, очень это было тяжело, но я думаю, что Россия – это великая страна и мы гордимся все равно, что живем в этой стране. И верю, что страна поднимется. И вот сейчас, всем поселком мы будем писать послание молодежи, которая будет жить через 50 лет. Мы, конечно, в большинстве своем до этого не доживем, но я верю, что счастливое будущее для нашей страны наступит.»

На торжестве присутствовал комсомолец 1967 года ДЕВЯТКИН Валерий Филиппович. Секретарь комсомольской организации рудненской школы № 1 1967 года Сергей ПЛЕВАКО обратился к участникам торжества: «Друзья мои, когда мы закладывали эту капсулу, мы думали, что у нас с вами будет, как и раньше, и бесплатное образование, и бесплатная медицина, и то, что у нас будет интенсивно развиваться наука и культура, что население страны будет расти. К сожалению, на сегодня не сбылись те мечты. Но Россия всегда восставала из пепла. И мы с вами должны построить такую мощную экономику, построить такое общество, которое бы вместе трудилось и защищало нашу страну. Сегодня 7 ноября, именно в этот день совершилась Октябрьская революция. Никаких переворотов, никаких революций не должно быть в будущем, только мирный переход от одного к другому. Власть должна быть всегда приемлемой. Те ребята, которые сегодня здесь собрались, будут активно участвовать в строительстве будущего нашего общества, будущего нашей России. Надеюсь, что мы услышим те пожелания комсомольцев 1967 года и реализуем их в жизнь.»

Право вскрыть капсулу предоставили Сергею Плевако, Марии Гуларьянц и представителю сегодняшней молодежи Анне МАМИНОВОЙ. Секретарь отделения КПРФ в районе Галина ИСАКОВА заметила, что молодежь 60-х надеялась, что мы будем свидетелями великих достижений нашей страны. «Мы надеемся, что нынешнее послание молодежи будущего сохранится, потому что сейчас другие, более современные технологии.» Надеюсь, сказала Исакова, что будущее послание сбудется.

В ближайшее время будет объявлен конкурс среди молодежи района на лучшее послание поколениям будущего. Новая капсула будет заложена в День молодежи в 2018 г. Данное послание будет передано также в кавалеровский краеведческий музей. А затем 100 красных шаров, которые держали ребята, запустили в воздух. Плита, которая закрывала капсулу 1967 года, будет передана в кавалеровский музей.

Поскольку содержание капсулы от кавалеровской молодежи не сохранилось, перед собравшимися – а их было не менее 500 человек – зачитали аналогичное послание новосибирской молодежи. «Дорогие потомки, сегодня у нас необыкновенный день – 100-летие Советской власти,- говорится в нем. – Мы горячо поздравляем вас с великим и славным юбилеем. Мы знаем, наше время интересное, ваше – еще интереснее. Мы строим коммунизм, вы живете при коммунизме. Мы верим, что вы прекрасно оборудовали нашу голубую планету. Освоили Луну и высадились на Марсе. Что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого 50-летия 20 века. Верим, что ваши корабли давно уже бороздят галактику. Что вы ведете переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других иноземных цивилизаций. Верим, что дело, начатое 50 лет назад наши отцы и деды, вы доведете до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!»