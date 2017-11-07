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Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
Первый из них пройдет уже в ближайшие сутки, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Борис Викторович, на календаре первая декада ноября, обычно в это время в Приморье отмечаются первые серьезные снегопады. Не наблюдается ли в атмосфере соответствующей тенденции?
— Сейчас в средней и верхней тропосфере над территорией Дальнего Востока наметилась явная тенденция к перестройке. Если до сих пор высотная фронтальная зона ориентировалась в основном на Якутию, Хабаровский край, Магаданскую область, то в ближайшее время она может переориентироваться на Приморский край. Это означает, что все циклоны, зарождающиеся над Забайкальем и северным Китаем, могут нацелится на наш край.
Первый из них пройдет уже в ближайшие сутки. С ним будут связаны смешанные осадки: на побережье дождь, в крае — с мокрым снегом.
Следующий циклон может пройти через Владивосток 10 ноября. С ним возможно более серьезное ухудшение погоды, особенно в центральной и восточной части края, где ожидаются сильные осадки с переходом в снег, метель, гололед и штормовой ветер.
Не исключено, что третий, относительно небольшой циклон может пронестись над Приморьем в начале следующей недели, принеся с собой очередную непогоду.
К таким переменам погоды необходимо серьезно подготовится и органам власти, и службам жизнеобеспечения, и населению края. Особенно тем, кто за рулем.
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