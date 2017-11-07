Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье из Читы прибыло 45 пожарных-парашютистов
Они будут тушить лесные пожары в Лазовском заповеднике, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».
«В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Приморского края принято решение о привлечении дополнительного федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» для тушения пожара в Лазовском муниципальном районе на территории Лазовского биосферного заповедника», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Так, в понедельник, в Чите в самолет ИЛ-76 погрузили личный состав резерв федеральной службы, состоящий из 45 человек и 3,5 тонны груза. В полдень парашютно-десантная пожарная служба в количестве прибыла в аэропорт Кневичи для дальнейшей работы на территории Лазовского района.
В настоящее время на контроле 20 природных пожаров, 7 из которых локализованы. Для тушения пожаров от МЧС России применялось 1 воздушное судно вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Всего осуществлено 13 сбросов воды, общим количеством 39 тонн. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.
Ситуация с природными пожарами в Приморье нормализуется и характеризуется как стабильно-сложная. Несмотря на предпринимаемые меры, возникают новые термоточки, переходящие в лесные пожары. Основная причина которых - нарушение требований пожарной безопасности и правил особого противопожарного режима в лесах.
Новости тематики
- В Приморье добились лососевого беби-бума
- В Приморье из Читы прибыло 45 пожарных-парашютистов
- В Приморье на "русской Амазонке" обитают более 30 полосатых кошек
- В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства
- Тигр Владик неожиданно для специалистов пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня
- Регион примет только "зеленые" инвестиции
- Тигр Владик проделал огромный путь через все Приморье и вернулся домой
- Еще три заповедных территории в Приморье борются за тигриную сертификации CA|TS
- В Приморье отслеживают выход леопардов на трассу Владивосток – Хабаровск
- В Приморье ищут добровольцев в "Логово леопарда"
Новости раздела
- В Приморье добились лососевого беби-бума
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- Нет у революции конца…
- Не попасть на удочку мошенников
- Кубай: в ближайшее время в Приморье ожидаются три снегопада
- В Приморье из Читы прибыло 45 пожарных-парашютистов
- Надежда на бога и Михалыча
- "Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"
- В Приморье определилась команда на отборочные игры по футболу чемпионата мира "Будущее зависит от тебя!"
- В Приморье на "русской Амазонке" обитают более 30 полосатых кошек
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- В Приморье вскрыли капсулу времени, но прочитать послание из прошлого века не смогли (фото)
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Стало известно, кто может претендовать на освободившееся кресло мэра Владивостока