В Приморье из Читы прибыло 45 пожарных-парашютистов

Они будут тушить лесные пожары в Лазовском заповеднике, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

«В связи со сложной лесопожарной обстановкой на территории Приморского края принято решение о привлечении дополнительного федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» для тушения пожара в Лазовском муниципальном районе на территории Лазовского биосферного заповедника», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Так, в понедельник, в Чите в самолет ИЛ-76 погрузили личный состав резерв федеральной службы, состоящий из 45 человек и 3,5 тонны груза. В полдень парашютно-десантная пожарная служба в количестве прибыла в аэропорт Кневичи для дальнейшей работы на территории Лазовского района.

В настоящее время на контроле 20 природных пожаров, 7 из которых локализованы. Для тушения пожаров от МЧС России применялось 1 воздушное судно вертолет МИ-8 с водосливным устройством. Всего осуществлено 13 сбросов воды, общим количеством 39 тонн. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

Ситуация с природными пожарами в Приморье нормализуется и характеризуется как стабильно-сложная. Несмотря на предпринимаемые меры, возникают новые термоточки, переходящие в лесные пожары. Основная причина которых - нарушение требований пожарной безопасности и правил особого противопожарного режима в лесах.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.