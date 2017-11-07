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Нет у революции конца…
В дни юбилея Октябрьской революции (или переворота, как называют это событие некоторые) «Золотой Рог» предложил своим читателям поразмышлять о событиях столетней давности
В канун столетнего юбилея Октябрьской революции мы задали нашим партнерам и читателям вопрос: что для вас значит 100-летний юбилей Октябрьской революции?
Виталий НОМОКОНОВ, доктор юридических наук, профессор ДВФУ:
- Завидую французам, которые ежегодно отмечают подобный день, хотя там после известных событий 1789 года прошло уже больше двухсот лет. Как говорят источники, День взятия Бастилии, празднуемый 14 июля, – один из главнейших национальных праздников Франции. Причем отмечается он как во Франции, так и во всем мире, поскольку осада и взятие Бастилии является грандиозным событием в истории всего человечества. Это историческое событие символизирует политическое освобождение, достигнутое революционным путем».
Увы, 100-летие Октябрьской революции вряд ли будет праздновать весь мир, а наша революция теперь чуть ли не официально именуется всего лишь переворотом, и, соответственно, 7 ноября исключено из числа национальных праздников. Жаль, что мы уподобились Иванам, не помнящим родства. Независимо от того, нравится это кому-то или нет, сто лет назад мир перевернулся, возникло государство, в котором пытались осуществить многовековую мечту: добиться общества социальной справедливости, передать власть в руки народу и очень много на этом пути сделали. К сожалению, власть впоследствии, как известно, переродилась и забыла о своем источнике - народе. Хорошо, что сегодня хотя бы Китай небезуспешно претендует на создание общества социальной гармонии и уверенно движется в этом направлении. Думаю, что наш общий долг – извлечь урок из Великого октября, не повторять трагических ошибок, не взращивать, по-холопьи, очередных непогрешимых и неподвластных кумиров, сохранить и возродить лучшее из опыта социализма, где не паразиты и казнокрады, а трудящиеся на общее благо были в почёте.
Юрий ЛАТЫПОВ, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Национального научного центра морской биологии ДВО РАН:
- Недавно «включился» в телепередачу по поводу 17 года, ее участники признали: это была Великая российская революция, имеющая мировое значение. Я на 100% присоединяюсь. Не было бы ее - не было бы, наверное, многих из нас. Эти события не только перевернули миропорядок, но и невероятным образом разбросали по огромной территории миллионы людей. Моя мать, к примеру, приехала осваивать Дальний Восток в числе комсомолок-«хетагуровок» и здесь нашла свою судьбу вместе с будущим отцом, охранявшим Дальневосточную границу СССР.
Нельзя все раскрашивать только черной краской. Наши либералы, или как их там, орут только о перевороте и «зле», забывая, что без этого зла, они не только бы рта не открыли, но не открыли бы его физически, не появившись вовсе в этом мире.
Революция 17-го года принесла и немало добра для России и человечества, включая распад колониальной системы. Это также очевидно, как и очевидна огромная разрушительная сила любых революций.
Валентин АНИКЕЕВ, градостроитель, профессор ДВФУ:
- Революцию затеяли с благородными целями, сумели поднять народ на борьбу за лучшую жизнь. В первые 20 лет ленинские задумки как-то сработали, Сталину удалось поднять страну на дыбы, а потом и у Сталина, и тем более у последующих вождей не нашлось обоснованных, учитывающих меняющуюся ситуацию, планов и методов развития страны.
Подобная ситуация оказалась и при развале Союза – Горбачев и Ельцин рулили страной без царя в голове, да и сейчас четко продуманной стратегии и направлений развития страны, как мне представляется, нет.
Что касается меня, то вряд ли в царское время (как, впрочем, и сейчас) мальчишка из многодетной семьи с казачьего хутора, рано потерявший отца и перебивающийся с хлеба на квас, смог бы окончить московский институт и пройти такой жизненный путь, какой выпал на мою долю. В советское время не было такой стратификации (социального расслоения) и неравенства в обществе, как сейчас. Чувства коллективизма, патриотизма, равенства людей были нормой. Сейчас лозунги есть, а как их реализовать - не знаем и не стремимся.
Андрей КОСОЛАПОВ, предприниматель:
- Влияние революции на Россию невозможно переоценить. Оно колоссально. Сейчас понятно, что это был путь в никуда. Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.
На мой взгляд, в процессе революции была допущена катастрофическая ошибка - уничтожен институт частной собственности. Это сломало все. Затем красный террор и мода на опричнину (которая, к моему ужасу, сегодня возвращается). Страна впала в безумие и начала тонуть в крови.
И если вы спросите меня, какой вывод нужно сделать из этой страницы нашей истории, я скажу вам - покаяние, вот что мы еще не сделали. И пока оно не случится в наших сердцах, мы так и будем прозябать на обочине цивилизации.
Сергей МАТЛИН, директор Центра содействия развитию молодежи Приморского края, основатель Приморского КВН:
- Для меня 7 ноября всегда было и остается очень важной и значимой датой. Для начала именно в этот день - день рождение моей супруги и моего отца. А в остальном в этот день я помню демонстрации, которые для меня были менее праздничными, чем первомайские. Само событие, как Октябрьская революция забывать нельзя ни при каких обстоятельствах. Для нашей страны это был серьезный урок, к которому необходимо подходить философски и критически. Как и ко многим другим моментам жизни. Главное - делать нужные выводы.
Владимир БОЧАРНИКОВ, профессор, сотрудник лаборатории экологии и охраны животных Тихоокеанского института географии ДВО РАН:
- Позволю себе тезисно: в царское время радели об Отчизне, территория страны прирастала и удерживалась государевыми людьми. Дворянство и купечество были костью и жилами этого процесса. Большевики поделили заново Россию, беспощадно разбазаривая «старое» и заливая кровью «новое». Сбросив буржуев, вновь начали объединять и усиливать страну. Не забывая давать укорот и новым вельможам. Светлой идеи равенства и братства не хватило на полвека. И вновь развал, разброд и шатание, но уже под флагами демократии и капитализма. Чем закончится процесс этот, никто не знает, а уроки истории никто воспринимать не хочет.
Наталья ВОРОБЬЕВА, архитектор, член правления СРО «НП проектировщиков Приморского края»:
- Благодаря революции 1917 года сегодня вся современная европейская архитектура так или иначе цитирует нашу. Именно, романтика того периода в нашей стране породила русский авангардный функционализм и конструктивизм, или, как это знают за рубежом, «русскую архитектуру». Это - простота, четкость линий и утилитарность.
Практически вся современная архитектура, так или иначе – родом оттуда, но время не стоит на месте, и то, что казалось авангардным и смелым вчера, уже кажется скучным сегодня. Большие чистые пространства - пустыми, прямые линии и плоскости – наивными и так далее.
Современные архитекторы снова в поиске тайных знаков от будущего, стараясь угадать новые пути развития общества. Они слушают шум завтрашнего дня и ведут постоянные поиски новых идей - для общества и его потребностей, какими они станут в будущем.
Константин ДРОЗДОВ, директор Дальневосточной межрегиональной экологической общественной организации «Зеленый крест»:
- Великая Октябрьская революция, безусловно, была великой хотя бы по вкладу в последующую мировую историю. Если же рассматривать революцию октября 1917 года как отдельное событие, то это, безусловно и безоговорочно трагедия мирового масштаба, как для России, так и для всего мира в целом.
Сложность в том, что Октябрьскую революцию нельзя рассматривать отдельно от февральской, когда к власти пришли люди совсем не готовые к реальным действиям и решениям. Очень легко казаться умным, когда ты критикуешь, но не предлагаешь ничего взамен, в этой ситуации ты всегда прав. Когда Керенского спрашивали, кто виноват в крахе России, то он отвечал, что он сам Керенский и есть основная причина.
Николай II отдал власть, рассчитывая на то, что власть примут более достойные, но этого не случилось. Керенский почти на год создал вакуум управления, Россия в том вакууме управления сама бы стала вакуумом. Она бы перестала существовать, как это случилось с Османской империей.
Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, директор и ведущий политолог ЦСИ «Черный Куб»:
- Революции, что сто лет назад, что сейчас, проходят с приношением жертвы, и это не баран или любое другое животное, это человеческая жертва. Гибнут люди, проливается их кровь, в бездну катятся судьбы сотен, тысяч, а порой и миллионов простых людей - это обычно итог любой революции, даже оранжевой. Я уже не могу смотреть на это событие глазами простого человека, человека со стороны. Я смотрю на неё как политолог, как человек, понимающий процессы, как человек, знающий ответы на вопросы: зачем? почему? И я вижу простую технологию, где слабый пожирает сильного! События тех лет у меня вызывают негативные чувства.
Нельзя рассматривать революцию как событие одного дня: это череда событий, которые привели к унижению в Первой мировой войне, привели к массовым уничтожениям населения России, привели к Гражданской войне, где были уничтожены все принципы морали и нравственности. Где сын проклинал своего отца, за то, что тот не хотел перемен, а хотел просто работать, растить детей. Где брат сдавал брата суду «трёх колосков», где чёрное провозглашали белым, где донос стал нормой, где убийство было благословлено. И, как пел Бутусов: «Здесь сброшены орлы ради бройлерных куриц». Для меня это урок о том, как «нельзя», хочется верить, и для всех остальных. Но, к сожалению, скорое всего - нет! Я всегда говорил, что не бывает плохих религий, бывает неправильные трактовки святых книг. Так и в данном случае - кто правильно трактует события столетней давности и правильные выводы делает?!
Василий АВЧЕНКО, писатель, журналист:
- Для меня 7 ноября - это день Великой Октябрьской социалистической революции, не хочу менять в этой чеканной формулировке ни одного слова. Хотя можно определить Октябрь и как контрреволюцию по отношению к либерально-буржуазной Февральской революции, едва не поставившей крест на России как таковой. 1991 год, в свою очередь, - это антиоктябрьская контрреволюция. Я успел в пионеры, потом в 90-е годы прошёл через целый ряд разного рода искусов, но теперь, более или менее созрев, могу констатировать: Октябрьская революция - событие не национального, а планетарного масштаба, Ленин - фигура мирового значения, сколько бы грязи ни лили на него, на большевиков, на социализм, да и на всю русскую историю люди, которым, право слово, следовало бы помолчать. Пользуясь случаем, советую почитать недавно вышедшую в серии ЖЗЛ биографию Ленина, блестяще написанную Львом Данилкиным.
Продолжение в следующем номере. Ваши мнения ждем на e-mail: push@zrpress.ru
На фото: «Аврора» у причала Владивостокского порта. Фото из архива.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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