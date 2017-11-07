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Надежда на бога и Михалыча
Православный храм в центре Владивостока достроят в 2019 году
Замороженное в течение нескольких лет строительство православного храма рядом с центральной площадью Владивостока возобновлено. Врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО на днях осмотрел ход возведения объекта.
Перспективы завершения знаковой для Владивостока стройки обсудили врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко и президент ПАО «ТИГР», финансирующего данный проект, Сергей ДАРЬКИН. Встреча состоялась на строительной площадке будущего храма.
Представители подрядчика, компании «АТР-Строй», доложили главе региона о состоянии дел. Строителям предстоит большой объем работы: завершить возведение стен, а это около двух тысяч кубометров кладки и более 1,5 тысяч кубометров бетонных работ.
«К сентябрю 2018 года мы планируем завершить все монтажные и столярные работы, сделать теплый контур и накрыть здание куполами. Ежедневно на объекте работают до 100 человек. Темпы работ позволяют выдерживать строгий график. Полностью достроить храм планируем в 2019 году», - доложил представитель строительной компании.
Андрей Тарасенко задал вопрос о том, насколько опытный подрядчик выбран для строительства такого сложного сооружения.
«Компания надежная и опытная, принимали участие в строительстве Золотого моста и других значимых объектов», - ответил Сергей Дарькин.
На встрече также обсудили возможность включения прилегающей к храму территории в российско-японский проект по благоустройству Владивостока, что позволит органично вписать его в существующее архитектурное сооружение.
В свою очередь строители обратились к Андрею Тарасенко с просьбой о содействии в перекладке инженерных сетей, находящихся на балансе муниципалитета.
Врио губернатора подчеркнул, что готов оказать необходимую помощь, а также поинтересовался, заказаны ли купола для будущего храма.
«По опыту строительства знаю, что купола нужно заказывать заранее и точно просчитать размеры удерживающей конструкции и закладных», – акцентировал внимание Андрей Тарасенко.
По словам подрядчика, купола заказаны на предприятии, много лет сотрудничающим с российской православной церковью. Кроме того, для храма отлиты колокола и уже доставлены во Владивосток.
Напомним, строительство православного храма на центральной площади Владивостока началось в 2011 году. Строительство велось на пожертвования, в 2014 году из-за недостатка средств было остановлено.
Храм будет носить статус кафедрального собора. Это будет здание крестообразной формы, способное вместить до трех тысяч прихожан.
Досье "Золотого Рога": Президент России Владимир ПУТИН на прошедшей неделе подписал Федеральный закон «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «О свободном порте Владивосток». Закон определяет правовое регулирование деятельности на территории Свободного порта Владивосток. Документ был подготовлен Минвостокразвития России. Поправки в закон позволяют перераспределить полномочия по градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и региональными органами власти.
Так, статья 28 устанавливает существенные преференции для осуществления градостроительной деятельности. Те полномочия, которые были предусмотрены этой статьей, важны для осуществления градостроительной деятельности, для нормального развития Свободного порта Владивосток и для привлечения инвестиций. Однако градостроительная практика в Свободном порту показала, что органы местного самоуправления оказались не готовы к таким полномочиям и новациям. Поэтому часть полномочий возвращается на региональный уровень.
Евгений СИДОРОВ.
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