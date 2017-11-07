Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"
Подключив интернет в офисе продаж, они могут принять участие в розыгрыше. Призы – сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» бессрочно или на год пользования – всего за 1 рубль в месяц.
Для участия в акции необходимо подключить интернет (отдельно или в пакете услуг) в офисе продаж «Ростелекома» до 30 ноября 2017 года и получить порядковый номер участника. Победитель будет определен случайным выбором из порядковых номеров, которые выдаются при подключении услуги.
Участники могут выиграть:
– сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» бессрочно;
– сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» в течение 12 месяцев с абонентской платой 1 рубль в месяц.
Количество сертификатов ограничено.
«Сегодня у жителей нашего края есть возможность подключить пакет услуг и существенно сэкономить бюджет. Все, что вам нужно – прийти в наш офис продаж до 30 ноября, подключить интернет или пакет услуг, получить порядковый номер и ждать результатов акции», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.
В Приморском крае подключение осуществляется по следующим адресам:
Владивосток, ул. Светланская 111;
Владивосток, ул. Черемуховая 9;
Владивосток, ул. Луговая 18;
Уссурийск, ул. Советская 103;
Артем, ул. Амурская 40;
Находка, ул. Павлова 14.
Населенные пункты, подключая интернет в которых, можно принять участие в акции: Владивосток (в том числе о. Русский), г. Артем, г. Уссурийск, п. Трудовое, п. Тавричанка, г. Находка, с. Вольно-Надеждинское, п. Новый, пгт. Артемовский, пгт. Заводской, с. Кневичи, п. Угловое, с. Суражевка, пгт. Врангель.
Узнать подробности акции и подключить услуги можно обратившись в центры продаж и обслуживания «Ростелекома» по перечисленным выше адресам.
Новости тематики
- "Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"
- В Приморье определилась команда на отборочные игры по футболу чемпионата мира "Будущее зависит от тебя!"
- В Приморье сотрудники "Ростелекома" провели субботник на пляже бухты Стеклянная
- "МегаФон" приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета
- В Приморье "Веселая ларга" отправилась в новое плавание с "МегаФоном"
- Жители 58 российских регионов посетили Приморский океанариум во Владивостоке
- В Приморском крае любителей смотреть ТВ в сети становится все больше
- Приморье изучает "Азбуку Интернета"
- Делаем "Благое дело" вместе
- "Ростелеком" запускает конкурс школьных интернет-проектов в Приморье
Новости раздела
- Надежда на бога и Михалыча
- "Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"
- В Приморье определилась команда на отборочные игры по футболу чемпионата мира "Будущее зависит от тебя!"
- В Приморье на "русской Амазонке" обитают более 30 полосатых кошек
- В Приморье открыт Центр инноваций лесного хозяйства
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- В Приморье сотрудники "Ростелекома" провели субботник на пляже бухты Стеклянная
- "МегаФон" приглашает всех жителей Находки оценить высокие скорости 4G-интернета
- Тигр Владик неожиданно для специалистов пошел обратно в центральную часть Сихотэ-Алиня
- Синоптики рассказали о погоде в Приморье на ноябрьские праздники
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом