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"Ростелеком" предлагает жителям Приморья принять участие в акции "Стань легендой"

07 Ноября 2017, 11:55 | Приморье

Подключив интернет в офисе продаж, они могут принять участие в розыгрыше. Призы – сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» бессрочно или на год пользования – всего за 1 рубль в месяц.

Для участия в акции необходимо подключить интернет (отдельно или в пакете услуг) в офисе продаж «Ростелекома» до 30 ноября 2017 года и получить порядковый номер участника. Победитель будет определен случайным выбором из порядковых номеров, которые выдаются при подключении услуги.

Участники могут выиграть:

– сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» бессрочно;

– сертификат на пользование услугой «Домашний интернет» в течение 12 месяцев с абонентской платой 1 рубль в месяц.

Количество сертификатов ограничено.

«Сегодня у жителей нашего края есть возможность подключить пакет услуг и существенно сэкономить бюджет. Все, что вам нужно – прийти в наш офис продаж до 30 ноября, подключить интернет или пакет услуг, получить порядковый номер и ждать результатов акции», – отметил директор по работе с массовым сегментом Приморского филиала ПАО «Ростелеком» Антон Гриднев.

В Приморском крае подключение осуществляется по следующим адресам:

Владивосток, ул. Светланская 111;

Владивосток, ул. Черемуховая 9;

Владивосток, ул. Луговая 18;

Уссурийск, ул. Советская 103;

Артем, ул. Амурская 40;

Находка, ул. Павлова 14.

Населенные пункты, подключая интернет в которых, можно принять участие в акции: Владивосток (в том числе о. Русский), г. Артем, г. Уссурийск, п. Трудовое, п. Тавричанка, г. Находка, с. Вольно-Надеждинское, п. Новый, пгт. Артемовский, пгт. Заводской, с. Кневичи, п. Угловое, с. Суражевка, пгт. Врангель.

Узнать подробности акции и подключить услуги можно обратившись в центры продаж и обслуживания «Ростелекома» по перечисленным выше адресам.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Стань легендой  Ростелеком 



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