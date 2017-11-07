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В Приморье определилась команда на отборочные игры по футболу чемпионата мира "Будущее зависит от тебя!"

07 Ноября 2017, 11:00 | Приморье

В городе Спасске-Дальнем (Приморский край) прошли отборочные игры по футболу между девушками из Центров содействия семейному устройству городов Уссурийск, Спасск-Дальний, Партизанск, а также школы-интерната поселка Кавалерово. По итогам этих игр сформировалась команда, которая будет отстаивать честь региона за право принять участие в Чемпионате мира среди детей-сирот в 2018 году, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Чемпионат мира среди детей-сирот «Будущее зависит от тебя!» пройдет в мае будущего года в Москве. Россию на нем будут представлять две команды: одна из них -  победитель Всероссийских соревнований 2017 года «Будущее зависит от тебя», вторая -  команда девочек, которую еще только предстоит выбрать в результате отборочных игр. Они пройдут до конца 2017 года.

Футбольный матч, состоявшийся накануне в Спасске-Дальнем, должен был определить, кто войдет в команду, которая представит регион на отборочных играх в Москве. На поле ДЮСШ «Атлант» собрались девушки 13-17 лет из Центров содействия семейному устройству городов Уссурийск, Спасск-Дальний, Партизанск, а также школы-интерната п. Кавалерово.

«В нашем крае многие воспитанницы детских домов играют в футбол и зачастую не уступают мальчишкам в мастерстве, -- говорит Евгений Стрижаков, заместитель директора Физкультурно-спортивного центра г. Спасска-Дальнего, судья соревнований. - Девушки из Уссурийского Центра содействия семейному устройству неоднократно становились призерами Чемпионатов на кубок мэра города, в играх «Будущее зависит от тебя!» прекрасно показывали себя воспитанницы и других учреждений. Конечно, мы очень горды тем, что наши девчонки будут бороться за путевку на чемпионат мира среди детей-сирот».

В результате серии игр сформировалась команда, в которую вошли игроки всех представленных на поле учреждений: четыре воспитанницы Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего, три футболистки из Уссурийска, по одной воспитаннице из Центра содействия семейному устройству г. Партизанска и школы-интерната п. Кавалерово.

«Я очень люблю футбол, принимаю участие во всех турнирах в нашем городе, и всегда моей мечтой было побывать на большом Чемпионате, -- говорит Ольга Юрьева, воспитанница Центра содействия семейному устройству г. Спасска-Дальнего.— Я не могу передать эмоции, которые  испытала, когда услышала свою фамилию в списке тех, кто поедет на отборочную игру. Принять участие в таком большом спортивном празднике, увидеть Москву, познакомиться с девочками из всех уголков Росси, которые так же, как и я, готовы доказать мальчишкам, что можем в этой игре многое -  о таком я не могла даже мечтать! На мне и моих напарницах по команде – большая ответственность, и мы готовы показать все, на что способны!»

«Игры «Будущее зависит от тебя!» становятся все более масштабным и серьезным спортивным событием, теперь он объединяет увлеченных футболом воспитанников детских домов не только России, но и многих других стран мира, -- отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Приятно сознавать, что новую славную страницу истории игр откроют и юные футболистки из Приморья. Впереди у них -  тренировки, им предстоит сыграться, стать настоящей командой, а потом достойно представить Дальний Восток и Восточную Сибирь в отборочных играх с командами Урала, Западной Сибири, Северо-Запада и Центра России. Нашу страну на Чемпионате мира будет представлять команда, которая на отборочных играх проявит лучшие спортивные качества, поэтому пожелаем удачи нашим девчонкам!»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  будущее зависит от тебя 



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