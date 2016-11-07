Администрация Владивостока рекомендует сократить рабочий день из-за стихии

В случае ухудшения погодных условий сегодня, 7 ноября, рекомендовано сократить рабочий день на предприятиях во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".



Администрация Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности в случае ухудшения погодных условий по возможности сократить сегодня, 7 ноября, рабочий день для сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.



В городе 7 и 8 ноября ожидается ухудшение погодных условий. В связи с активизацией циклонической деятельности во второй половине дня понедельника, 7 ноября, начнется мокрый снег, который ночью и утром 8 ноября перейдет в сильный снегопад. Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 17-22 метров в секунду, а также понижением температуры воздуха. На дорогах и тротуарах города могут возникнуть гололедные явления.



Автолюбителям рекомендовано по возможности не выезжать на дороги города без крайней необходимости, а в случае выезда - соблюдать зимний режим вождения. Вся дорожная техника продолжает работу по расчистке снега.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.