www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 61.74 р.
EUR: 70.6 р. 10 CNY: 93.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Экономика
Распечатать

Администрация Владивостока рекомендует сократить рабочий день из-за стихии

07 Ноября 2016, 15:48 | Приморье

В случае ухудшения погодных условий сегодня, 7 ноября, рекомендовано сократить рабочий день на предприятиях во Владивостоке, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Администрация Владивостока рекомендует руководителям учреждений и предприятий всех форм собственности в случае ухудшения погодных условий по возможности сократить сегодня, 7 ноября, рабочий день для сотрудников, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

В городе 7 и 8 ноября ожидается ухудшение погодных условий. В связи с активизацией циклонической деятельности во второй половине дня понедельника, 7 ноября, начнется мокрый снег, который ночью и утром 8 ноября перейдет в сильный снегопад. Осадки будут сопровождаться сильным ветром до 17-22 метров в секунду, а также понижением температуры воздуха. На дорогах и тротуарах города могут возникнуть гололедные явления.

Автолюбителям рекомендовано по возможности не выезжать на дороги города без крайней необходимости, а в случае выезда - соблюдать зимний режим вождения. Вся дорожная техника продолжает работу по расчистке снега.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: стихия 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews