В Приморье спасатели МЧС провели рейд напомнив о пожарной безопасности

В рейде участвовали спасатели, представители администрации Тавричанки, полицейский участковый, казаки хутора «Тавричанский» и волонтеры народной дружины, сообщает Деловая газета «Золотой рог».

Целью рейда было напоминание местным жителям о пожарной безопасности. Профилактические мероприятия проводятся каждые полгода и за последние несколько лет количество пожаров сократилось.

«Наша совместная работа уже дает свои результаты. За последние 3 года произошло существенное количество пожаров на территории сельского поселение «Тавричанка». Если в 2014 году было 32 пожара, то в 2016 году произошло только 19 пожаров. Также уменьшается количество погибших людей в 2014 году было 4 смерти, а на ноябрь 2016 года погибших из-за пожара нет», - рассказала Татьяна Малахова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Надеждинского района, майор внутренний службы.

Во время рейда был совершен по дворовой обход ветхого жилья, где сотрудники МЧС осмотрели помещения, провели разъяснительные беседы, дали рекомендации о следовании правилам пожарной безопасности, эксплуатации электрического оборудования и раздали листовки по профилактике пожаров. Кроме этого представители государственного пожарного надзора призвали граждан не оставлять без присмотра малолетних детей дома одних.

При проведении рейдового мероприятия были выявлены два нарушения правил противопожарного режима. В отношении граждан, допустивших их, были составлены протоколы об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

В общении с населением инспекторы Госпожарнадзора напомнили собравшимся о соблюдении требований пожарной безопасности, правилах выжигания сухой травы и об административной ответственности за осуществление несанкционированных палов и бесконтрольное сжигание мусора. Специалисты отдела надзорной деятельности отметили, что поджог сухой травы может послужить причиной возникновения серьёзных трагедий или стать причиной лесных пожаров. На собрании присутствующим вручили памятки с информацией о том, как избежать пожаров в быту и на природе, и какие меры предпринять, если пожар всё-таки произошёл.

Иван КРЫШАН. Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.