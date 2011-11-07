Бедное приморское студенчество?

Президент Дмитрий МЕДВЕДЕВ одно обещание выполнил: правительство РФ с 1 сентября этого года увеличило бюджетные ассигнования на формирование стипендиального фонда вузов на 9%. Получили ли приморские студенты свою первую повышенную стипендию?

- Установленный законом размер стипендий для студентов федеральных государственных высших учебных заведений, обучающихся по очной форме обучения и получающих образование за счет средств федерального бюджета, составляет 1100 рублей, - сообщил директор Департамента молодежной политики ДВФУ Александр КАЙДАНОВИЧ. - С учетом районного коэффициента минимальный размер стипендий для студентов ДВФУ составляет 1320 рублей. Таким образом, был увеличен только фонд, из которого производится выплата стипендий, но сам минимальный размер стипендии затронут не был.

За первый учебный месяц студенты ДВФУ, обучающиеся на «хорошо» и «отлично» получат 1980 рублей, круглых отличников ждет сумма в 3500 рублей. Зато с начала учебного года университет существенно увеличил размер стипендии для студентов, обучающихся на приоритетных, востребованных государством специальностях. Так, в зависимости от успеваемости будущие геодезисты, строители, архитекторы и другие востребованные на рынке труда специалисты получат от 2880 до 7500 рублей.

Повышение стипендий не коснется студентов Владивостокского государственного университета экономики и сервиса. По словам начальника отдела по работе со студентами ВГУЭС Татьяны ЖАВОРОНКОВОЙ, уже более пяти лет минимальная стипендия первокурсника выше базовой стипендии российского студента – 1450 рублей вместо 1100 рублей; а начиная со второго курса, студенты получают 3000 рублей. А вот студенты Морского государственного университета имени Г.И. Невельского (семестр здесь только начался, и первую стипендию обычно выплачивают с 28 сентября по 4 октября), не знают, потяжелеет ли их кошелек. Пока студенты рассчитывают на привычную стипендию - для отличников она составляет 1980 рублей, для хорошистов – 1320 рублей.