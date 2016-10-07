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Во Владивостоке обсудили правовые вопросы сохранения амурского тигра
Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития юридической науки, практики и образования в Азиатско-Тихоокеанском регионе» состоялась в Дальневосточном Федеральном университете 6 октября. Форум организован Юридической школой Дальневосточного федерального университета совместно с Центром «Амурский тигр» и посвящен празднованию 58-летия непрерывного юридического образования в Дальневосточном федеральном университете и 97-летию юридического образования на Дальнем Востоке России, сообщает Делоая газета "Золотой Рог".
В работе конференции приняли участие ведущие специалисты в области экологического, уголовного и уголовно-процессуального права из России, Республики Корея, США, Японии.
Дискуссии на конференции развернулись вокруг актуальных тем развития юридической науки и практики в Азиатско-Тихоокеанском регионе, правовой охраны окружающей среды и объектов животного мира, противодействия терроризму и экстремизму в России и странах АТР, рассказали "Золотому Рогу" в пресс-службе Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр».
«Проведение уже второй год подряд мероприятия такого уровня позволяет ведущим специалистам обсудить актуальные проблемы в области охраны объектов животного мира и предложить пути их решения. Данная конференция проводится Центром «Амурский тигр» в рамках реализации проекта «Тигры и право», направленного на развитие юридической науки и повышение качества практической юридической работы. Мы рады, что в работе конференции смогли принять участие учёные-теоретики и «практики», представители различных структур и организаций, имеющих прямое отношение к сохранению объектов животного мира и, в том числе, особо ценных диких животных, что позволило обеспечить максимально полное раскрытие темы обсуждения, - комментирует ведущий юрисконсульт Центра «Амурский тигр» Дарья Кабардина. - Выражаем особую благодарность Ю.Г. Дёмину и А.Ю. Винокурову за участие в Конференции и проведение презентации научно-практических рекомендаций, издание которых, как мы надеемся, позволит повысить уровень раскрываемости преступлений в области незаконной добычи амурского тигра».
В секции «Проблемы юридической ответственности за нарушение законодательства об охране животного мира в России и странах АТР» одной из важных тем обсуждения стала проблема незаконного использования объектов животного мира, в том числе, особо ценных видов, таких как амурский тигр, популяция которого в дикой природе на сегодня насчитывает около 520 - 540 особей. С докладом на тему "Пути решения проблем оборота животных их частей тела и дериватов" выступил директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
"Несмотря на серьёзные подвижки в изменения законодательства, существуют проблемы, которые порой возникают из-за поспешности принятия некоторых нормативно-правовых актов, которые между собой не урегулированы. Это все накладывается на ранее незаполненные "пробелы". Проведение подобных секций помогает выявить "горячие" точки и понять, как их "погасить". В частности, нами было предложено на обсуждение наше видение решения основных проблем, связанных с оборотом объектов животного мира, в том числе содержащихся в неволе. Торговля частями тел животных, в том числе разрешённых, должна быть под четким контролем государства", - заявил Сергей Арамилев.
Участниками конференции было отмечено, что несмотря на внесённые в последние годы в нормативные правовые акты изменения, направленные в первую очередь на усиление ответственности за преступления, связанные с незаконным использованием объектов животного мира, действующие редакции статей, предусматривающих уголовную ответственность за незаконную охоту (ст. 258 УК РФ) и незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных (ст. 258.1 УК РФ), требуют дальнейшей доработки для повышения их эффективности. Сборник докладов участников конференции планируется к изданию в декабре 2016 года.
Также в рамках Конференции генерал-полковником, д.ю.н., профессором Дёминым Ю.Г. и профессором кафедры криминалистики Военного университета Минобороны России, д.ю.н. Винокуровым А.Ю., проведена презентация разработанного при поддержке Центра «Амурский тигр» пособия «Научно-практические рекомендации по расследованию преступлений против амурского тигра, предусмотренных статьей 258.1 УК РФ». Цель данного пособия – создание для работников следственных органов, органов прокуратуры и органов дознания Дальнего Востока конкретных методических рекомендаций по расследованию преступлений в отношении амурского тигра.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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