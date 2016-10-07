Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
За покупку старого ОСАГО приморцев будут штрафовать
07 Октября 2016, 13:20 | Приморье
С 1 октября страховые компании перестанут продавать полисы ОСАГО старого образца. На смену привычным зеленым бланкам придут бланки с усиленной защитой. Документ играет тремя цветами: желтым, розовым и сиреневым, содержит QR-код и напечатан на бумаге, которую выпускают всего на 12 предприятиях мира. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Старые полисы ОСАГО перестанут выдавать Продажу ОСАГО на привычных бланках зеленого цвета запретят с 1 октября. Страховые полисы старого образца, выданные после этой даты, считаются фальшивыми. Если водитель «попадется» с такой страховкой инспектору ГИБДД, автолюбителя накажут — штрафом до 80 тыс. рублей, принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на такой же период. Если же водитель купил ОСАГО старого образца до 1 октября, беспокоиться ему не стоит. Ездить с такой страховкой можно до окончания ее срока действия.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Автор:
Новости тематики
- За покупку старого ОСАГО приморцев будут штрафовать
- В Приморье объявленное экстренное предупреждение
- Приморцы могут помочь выбрать Мисс и Мистер студенчество
- Бизнес-гороскоп: Тельцам можно переходить на новую поляну
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Приморье первым среди регионов Дальнего Востока примет международный форум социальных работников
- К исполнению обязанностей начальника штаба ТОФ приступил контр-адмирал Осипов
- Во Владивосток вернулось госпитальное судно "Иртыш"
- В Приморье выберут самых красивых студентов
- Школьники затопленных районов Приморья впервые после тайфуна пошли в школу
Новости раздела
- За покупку старого ОСАГО приморцев будут штрафовать
- В Приморье объявленное экстренное предупреждение
- Две трети приморцев мечтают о гибком графике работы
- Приморцы могут помочь выбрать Мисс и Мистер студенчество
- Молодого тигра зафиксировал автомобильный видеорегистратор в Артеме
- Владивосток отпраздновал Фестиваль моря
- Дальний Восток заселят южанами
- Во Владивостоке музей связи "Ростелекома" ежегодно посещают более 3000 гостей
- Бизнес-гороскоп: Тельцам можно переходить на новую поляну
- Заповедник готовится к зиме
Loading...
Loading...
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Дальний Восток заселят южанами