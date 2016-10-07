За покупку старого ОСАГО приморцев будут штрафовать

С 1 октября страховые компании перестанут продавать полисы ОСАГО старого образца. На смену привычным зеленым бланкам придут бланки с усиленной защитой. Документ играет тремя цветами: желтым, розовым и сиреневым, содержит QR-код и напечатан на бумаге, которую выпускают всего на 12 предприятиях мира. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Старые полисы ОСАГО перестанут выдавать Продажу ОСАГО на привычных бланках зеленого цвета запретят с 1 октября. Страховые полисы старого образца, выданные после этой даты, считаются фальшивыми. Если водитель «попадется» с такой страховкой инспектору ГИБДД, автолюбителя накажут — штрафом до 80 тыс. рублей, принудительными работами на срок до двух лет или лишением свободы на такой же период. Если же водитель купил ОСАГО старого образца до 1 октября, беспокоиться ему не стоит. Ездить с такой страховкой можно до окончания ее срока действия.