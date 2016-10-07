В Приморье объявленное экстренное предупреждение

Из-за смещения циклона по территории Приморского края утром и днем 8 октября в южной половине и на восточном побережье региона местами пройдут сильные дожди. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на информацию краевого департамента гражданской защиты.

«Ожидается количеств осадков 15-45 миллиметров за 12 часов и менее. На реках южной половины края возможен подъем уровня воды на 0,5-1 метр», – сообщили в ведомстве.

В связи с непогодой все службы жизнеобеспечения края приведены в режим повышенной готовности.

Специалисты департамента гражданской защиты Приморья рекомендуют на время непогоды отложить поездки за пределы населенных пунктов, а также на отдых, охоту и рыбалку.

В случае ухудшения обстановки связанной с прохождением циклона, жителям края необходимо сообщать по телефонам: 8 (423) 240-68-29, 8 (423) 220-49-56, 101 или 112.



Газета «Золотой Рог», Владивосток.