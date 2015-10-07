В Приморье сотни бюджетных миллионов вылетают в трубу из-за неповоротливости российского образования

Более косного и замшелого института, чем школа сегодня в России, трудно сыскать. Даже наша армия ушла далеко вперед

Для начала небольшая, но, поверьте, очень яркая зарисовка из жизни. Как-то, будучи в очередной командировке в столице, я забрел в исторический музей, тот, что на Красной площади. И не просто так: в этом музее я был не раз, а теперь с конкретной целью - посмотреть широко разрекламированную выставку, открытую к 200-летию Бородинской битвы. На ту же саблю НАПОЛЕОНА или камзол БАГРАТИОНА как не взглянуть?!

Хожу, смотрю, значит, восхищаюсь и удивляюсь… Тут в одном из залов мне на глаза попадается большой стол, да не простой, а весь собой интерактивный. Стоишь перед таким, тычешь пальцем куда надо, а на твоих глазах разворачивается самая главная битва Отечественной войны 1812 года. Чувствуешь себя прямо полководцем. Пехота - направо, гусары - налево, пушки - прямо. Все это с комментариями, картинками, увлекательно, а главное - все понятно. Так вот где РАЕВСКИЙ со своими героями оборону держал! Вот из-за какого леса казаки ПЛАТОВА и УВАРОВА ударили зазнайке-Бонапарту в тыл! «Вот бы в наши школы такую штуку», - подумалось.

Уберите ваши руки!

Чуть я отошел от стола, его тут же оккупировала большая группа школьников, приехавших в Москву из какой-то провинции. «Ух, ты!», «Ах, ты!», «Ни фига себе!» Детвора была в явном восторге от огромного «планшета». Но не прошло и пары секунд, как классическая тетушка-смотрительница, мирно дремавшая в уголке, вдруг подскочила и, как отряд кирасиров Наполеона, кинулась на детей. «Вы что тут творите! Это не для вас тут сделано! Уберите ваши руки, вы все сломаете!» От такого неадекватного напора дети быстро ретировались.

О чем это я? Да о нашем российском образовании, которое уж очень мне напоминает злую смотрительницу. Примерно так школа относится и к нововведениям, например даже к ставшему всем привычным интернету. Он здесь все еще остается некой диковинной бабушкиной вазой, которую оберегают как зеницу ока. И оберегают, что удивительно… от детей!

Интернет как бы есть…

Немного цифири. Департамент образования и науки края на днях отчитался, что к региональной информационной системе «Электронная школа Приморья» подключены все муниципальные дошкольные учреждения и 93% приморских общеобразовательных школ.

На сегодняшний день к системе подключены все (!) детские сады Приморья и 483 школы из 518. Общее количество пользователей информационной системы в регионе по состоянию на 1 сентября 2015 года составило 460 тысяч человек. За 2014-2015 учебный год в электронные дневники выставлено свыше 39 миллионов оценок.

Очень хороший результат. Я серьезно. Это одни из лучших показателей в нашем регионе, уж точно. Лично знаю людей, которые отвечают за это архиважное ныне дело. Люди действительно, как говорится, дышат этим, горят на работе и искренне радуются, когда очередная школа в далекой-предалекой глубинке получает доступ в глобальную сеть. Вот только ради чего все это?

…но его сразу нет

Нет, польза информатизации, безусловно, очевидна в любом случае. Но главное, для чего задумывалась тотальная интернетизация школ, - развитие детей! Вот только, уверяю вас, интернета как инструмента развития школьников в наших учебных заведениях как не было, так и нет. Я надеюсь, никто не воспринимает всерьез под «внедрением высоких технологий» собственно «железо», да еще и оценки, которые выставляются в электронных дневниках? Что до последней «новации», как отец двоих школьников, знаю, что, к примеру, в одном из самых продвинутых по этой части учебных заведений Владивостока (!), коими принято считать гимназии, оценки в электронный дневник многим ученикам не выставляются месяцами (!). Что тут говорить об обычных школах? Тут, говорят, как с учителем повезет...

Как я уже сказал, у меня двое детей-школьников, плюс родственники, плюс коллеги, плюс знакомые. Короче, какая-никакая соцвыборка получается. Так вот, импровизированные отчеты этих людей просто поражают. Так, один из наблюдаемых школьников сообщил, что за компьютеры их допустили три раза (!) за 9 лет (на момент опроса) обучения. Другой наблюдаемый старшеклассник сообщил, что даже на информатике в течение 2014-2015-го учебного года (! - простите за обилие восклицательных знаков, но как тут без них) в школе дети за компьютер вообще не садились. Представляете информатику без компьютеров? А компьютерный класс в школе стоит закрытым на замок, который еще и опломбирован! Как тут не вспомнить смотрительницу-истеричку из столичного музея с ее «Это не для вас тут сделано!..».

Даю установку: дети не идиоты и не потенциальные преступники

Что тут сказать? Да много чего. И в основном на повышенных тонах. Тут, на мой взгляд, три основные проблемы, и все они равноценны по значимости. Во-первых, педагогические или просто административные власти, вручая учителям дорогостоящую технику, главной целью изначально ставят исключительно СОХРАННОСТЬ всего этого добра, но никак не эффективное использование. И строго за это спрашивают. Помнится, во многих школах края новое оборудование стояло месяцами и даже годами в упаковках. Зато не ломалось. В итоге сегодня у большинства ребят дома стоит техника, которая на два-три и более поколения опережает школьный винтаж. В общем, добереглись.

Во-вторых, практически любой взрослый человек, включая родителей и уж тем более чиновников от педагогики, при слове «интернет» тут же начинает без устали трындеть - именно так! - о безопасности. Честное слово, лично у меня от этих разговоров уже скулы сводит. Информационная безопасность ребенка - это очень важно, согласен, но за гипертрофированной борьбой с ветряными мельницами, часто показушной, просто выхолащивается сама идея построения современного информационного общества, за которую ныне бьются и президент, и премьер, и губернатор.

Опомнитесь! Уважаемые родители, у кого из вас дома стоят интернет-фильтры, отсекающие «опасные» сайты? Да почти ни у кого. «Мы в целом следим за тем, что ребенок делает в Интернете, но в частностях доверяем ему. Воспитываем так, чтобы он самостоятельно понимал, что в сети хорошо, а что плохо», - говорят мне родители. Ключевое слово тут «доверие», которое зависимо от слова «воспитание». Да, есть в этом деле перегибы и проколы, через это практически все семьи проходят, но в целом при ответственном подходе родителей все это быстро нивелируется.

Покончить с берестой

А теперь, в-третьих, переходим к самой вопиющей, на мой взгляд, проблеме с школьным интернетом. Впрочем, даже не интернетом, а школьным образованием как таковым. Скажу мягко: более косного и замшелого института, чем школа сегодня в России, трудно сыскать. Даже наша армия ушла далеко вперед.

Да, ЕГЭ ввели, он лишь ужесточил итоговый спрос, не меняя подхода к самому процессу образования. Это все равно что поменять вышибалу на входе в ресторан, не меняя меню и репертуара, но всем говорить: «Посмотрите, как изменилось наше заведение!» А дети, при наличии компьютерных классов, продолжают перелистывать годами тонны скучнейших бумажных книг, которые для них примерно то же самое, как и для нас, взрослых, берестяные грамоты Древней Руси.

Так вот, школьный интернет у нас всегда начинается с уймы запретов и фильтров. Самое печальное, что запретами же он часто и заканчивается. В итоге ученику остаются доступны лишь сайт школы, официальные и, реже, новостные порталы района, города, края, несколько каких-то специфических учебных сайтов, и все. И это за десятки и сотни миллионов вбуханных в сеть бюджетных рублей! Все остальное, как правило, закрывается от греха подальше. И вы хотите, чтобы школьный интернет был нужен и интересен детям. Щас!

Самая страшная тайна

Тут открою вам страшенную тайну. Посмотрите на руки своего ребенка. Что вы там видите? Правильно - либо смартфон, либо планшет. Теперь, внимание, открываю тайну: через эти штуки наши дети заходят в Сеть, когда хотят и куда хотят. Даже на уроках. Даже без школьного вай-фая, а благодаря возможностям, которые им дает любой сотовый оператор. Простите, если я кого-то расстроил, открыв глаза на жуткие вещи, о которых вы даже не догадывались.

Повторюсь: ставьте фильтры и закрывайте опасные сайты, но полезные, интересные, познавательные и нужные ребенку для общения оставьте. И больше доверяйте детям. А еще лучше - УЧИТЕ их правильно использовать Интернет.

Та же информатика просто чудовищно преподается в российских школах. Что за маниакальное стремление делать из учеников не, что называется, уверенных пользователей компьютеров и Интернета, а обязательно недоучившихся программистов (так же как и математиков, филологов, физиков, химиков)? Это дело специализированных вузов. Знакомьте детей лучше с нужными программами и сайтами. Покажите школьнику, что Интернет - это не только игры, соцсети, просмотр фильмов и скачивание пиратской музыки. Откройте им Интернет как огромный особый мир, в котором тоже нужно учиться, жить и работать. Но куда там…

Оживить мертвое железо

Итак, теперь без эмоций, хотя язык так чешется. Интернет в наших школах есть, но лишь как техническая возможность, а не составляющая учебного процесса.

Просто чиновники из нашего Министерства образования и их коллеги из краевых и областных департаментов, у которых хватает мозгов, времени и средств на время сдачи ЕГЭ превращать школы по технической оснащенности почти в космические корабли, должны подумать о том, как ЗАСТАВИТЬ те же департаменты/школы/учителей активно использовать Интернет в процессе обучения. Заметьте, я говорю не только об уроках информатики!

Допустим, каждый пятый-десятый свой урок по своему предмету учитель должен проводить с использованием компьютеров и тематических сайтов.

А тем временем ученых нужно усадить за написание новых учебных программ для электронных, конечно же, учебников, где вместо заплесневевшей еще в прошлом веке фразы «откройте учебник на странице…» будут уже давно известные большинству школьников мира и отлично знакомые нашим команды «откройте сайт…» или просто активные ссылки, ведущие наших детей в действительно современное БУДУЩЕЕ.

Андрей ПУШКАРЕВ, главный редактор «Золотого Рога», член Общественного совета по развитию информационного общества при Губернаторе Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.