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Приморцы оценили госуслуги на "4 с плюсом"

07 Октября 2014, 14:06 | Приморье

Число граждан, оценивших качество оказанных им государственных услуг через новую публичную систему «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru), превысило в пятницу миллион человек, общее число оценок перевалило за 5,3 млн, свидетельствует статистика сайта.

Жители Приморья дали свои первые оценки качеству госуслуг федеральных ведомств в регионе. В среднем это «4 с плюсом»: из почти 40 тыс. оценок, собранных с начала года на новом сайте «Ваш контроль» (www.vashkontrol.ru), 90% - это «хорошо» и «отлично».

Если идти по ведомствам, то ГИБДД получила от пользователей в Приморье в среднем 4,6 балла. Такая же оценка у Росреестра, а качество услуг ФМС пользователи оценили на 4,7.

На сайте «Ваш контроль», который работает уже больше года, можно посмотреть оценки по разным регионам и ведомствам. Система обратной связи с пользователями потребовалась государству для улучшения качества госуслуг, ведь информацию об «узких местах» чаще всего могут предоставить только те, кто с ними столкнулся в реальной жизни.

Сейчас мониторинг качества госуслуг ведется по всей стране по трем ведомствам - ФМС, Росреестр и ГИБДД. Со следующего года к системе присоединятся ФНС, а также все многофункциональные центры оказания госуслуг.

Сегодня на сайте «Ваш контроль» уже более 6 млн оценок по ведомствам всей страны. Из них 76% - «отлично», 18% - «хорошо», 3% - «нормально», 1,5% - «плохо» и 2% - «очень плохо».

Все оценки и отзывы привязаны к месту оказания услуги. То есть и оценка, и отзыв относятся к сотрудникам конкретного районного подразделения, а не всего ведомства целиком. Например, посетители Приморского УФМС, как выяснилось, больше всего недовольны некомфортными условиями в помещениях и недостаточной доступностью информации. А вот к очередям, вежливости сотрудников и временем предоставления госуслуги высказывалось меньше претензий.

В отзывах граждане могут дать более развернутый комментарий того, что им понравилось или разочаровало. Интересно, что единственным ведомством в Приморском крае, о котором посетителям было что сказать дополнительно, оказалась ФМС. Хотя у нее всего 3,5 тыс. оценок в сравнении с ГИБДД, которую оценили 30 тыс. раз.

Сотрудников Приморского УФМС пользователи одновременно и хвалят: «Вежливые сотрудники, приятное обслуживание! Требую всем премии!», и ругают: «Телефоны начальника и инспекторов ОУФМС России по Приморскому краю в Первореченском районе г. Владивостока не отвечают (не берут трубку), на запросы по форме на сайте ФМС реакции нет, полный бардак и халатность».

Ни один из отзывов не может остаться без ответа. Чиновники обязаны отвечать. Так, пользователь, который не смог добиться информации о готовности паспорта по телефону и на сайте, в итоге получил ответ через «Ваш контроль»: «Ваш паспорт готов, приходите и забирайте».

Оценки и замечания пользователей портала не пропадают: по ним проводятся проверки, на их основании оценивается качество работы чиновников. По итогам таких проверок, согласно постановлению правительства, могут быть различные санкции - вплоть до увольнений.

Как это сработает - увидим. Но, если каждый чиновник, который сидит на приеме граждан, будет знать, что от его ответственности и расторопности зависит в том числе и его карьера, он 100 раз подумает, прежде чем закрыть кабинет и пойти обедать в неурочное время.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: приморье  госуслуги 



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