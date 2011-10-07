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Игорь Шувалов посетил филиал ДВФУ в Дальнегорске

07 Октября 2011, 16:23 | Приморье

7 октября Игорь Шувалов побывал в дальнегорском филиале ДВФУ в рамках рабочей поездки по Приморью.

Как сообщил директор дальнегорского филиала ДВФУ Олег Шереметинский, Игорь Шувалов прошел по всему корпусу и зашел в несколько аудиторий, где в тот момент шли занятия. Игорь Иванович лично пообщался со студентами и преподавателями, спросил, нравится ли им учиться и работать в ДВФУ, а также что они думают о происходящих изменениях в университете. В ответ первый вице-премьер получил только положительные отзывы.

— Сейчас, в эпоху таких значимых изменений в высшем образовании нашего региона, важно поднять планку подготовки высококвалифицированных специалистов как в головном вузе во Владивостоке, так и во всех его филиалах, — сказал директор филиала Олег Шереметинский.

Игорь Шувалов отметил, что в ближайшее время собирается провести встречу с ректором ДВФУ Владимиром Миклушевским, в рамках которой обсудит с руководством вуза обновление материально-технической базы не только дальнегорского, но и других филиалов ДВФУ.

Филиалу ДВФУ в Дальнегорске в следующем году исполняется 55 лет. Сейчас по программам высшего и среднего профессионального образования в филиале обучаются 880 студентов. Филиал реализуют различные направления подготовки: экономические, компьютерные, технические, строительные. Ключевым направлением подготовки, на которое в этом году сделан отличный набор, является «Горное дело».

— Сегодня подготовка специалистов по этому профилю выходит на качественно новый уровень, — пояснил Олег Шереметинский. — Образовательный процесс строится на тесном сотрудничестве с горнодобывающими предприятиями Дальнегорска, которые становятся, таким образом, базовыми «якорными» партнерами ДВФУ в области практико-ориентированного обучения студентов.

Рабочая поездка первого вице-премьера России по Приморскому краю продолжается. Из Дальнегорска Игорь Шувалов отправился в п. Кавалерово.

Автор: Пресс-служба ДВФУ
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