www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 68.64 р. 100 JPY: 61.58 р.
EUR: 79.77 р. 10 CNY: 10.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Находкинские таможенники проявили бдительность на 54 млн рублей дополнительно

07 Октября 2011, 17:06 | Приморье

Отделом таможенной инспекции Находкинской таможни за 9 месяцев 2011 года успешно выполнены показатели эффективности деятельности по направлению подразделения.

За отчетный период отделом проведено 100 проверочных мероприятий после выпуска товаров. Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров составила 84,5% при установленном контрольном показателе 54%. Доля результативных выездных таможенных проверок составила 100%.

По результатам проверочных мероприятий за 9 месяцев дополнительно начислено таможенных платежей на сумму 54 млн 374 тысячи рублей, возбуждено 64 дела об административных правонарушениях, вынесено постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 939 тысяч рублей. По материалам проверочных мероприятий таможенной инспекции подразделениями правоохранительного блока таможни возбуждено 1 уголовное дело по ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и 1 уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) по материалам, переданным в иные правоохранительные органы.

Средняя эффективность одной проверки по суммам доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафных санкций составила 747,48 тысяч рублей, при установленном аналитическом показателе 350 тысяч рублей.

Доля взысканных таможенных платежей и штрафов от сумм доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафов по результатам таможенного контроля составила 64,9% (всего доначислено таможенных платежей и штрафов 55,3 млн рублей, взыскано 35,9 млн рублей).

Автор: Отделение по связям с общественностью ДВТУ
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru