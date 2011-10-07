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Находкинские таможенники проявили бдительность на 54 млн рублей дополнительно
Отделом таможенной инспекции Находкинской таможни за 9 месяцев 2011 года успешно выполнены показатели эффективности деятельности по направлению подразделения.
За отчетный период отделом проведено 100 проверочных мероприятий после выпуска товаров. Доля результативных таможенных проверок после выпуска товаров составила 84,5% при установленном контрольном показателе 54%. Доля результативных выездных таможенных проверок составила 100%.
По результатам проверочных мероприятий за 9 месяцев дополнительно начислено таможенных платежей на сумму 54 млн 374 тысячи рублей, возбуждено 64 дела об административных правонарушениях, вынесено постановлений о наложении штрафных санкций на сумму 939 тысяч рублей. По материалам проверочных мероприятий таможенной инспекции подразделениями правоохранительного блока таможни возбуждено 1 уголовное дело по ст.194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица) и 1 уголовное дело по ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака) по материалам, переданным в иные правоохранительные органы.
Средняя эффективность одной проверки по суммам доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафных санкций составила 747,48 тысяч рублей, при установленном аналитическом показателе 350 тысяч рублей.
Доля взысканных таможенных платежей и штрафов от сумм доначисленных таможенных платежей и наложенных штрафов по результатам таможенного контроля составила 64,9% (всего доначислено таможенных платежей и штрафов 55,3 млн рублей, взыскано 35,9 млн рублей).
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