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Приморские должники, получив предписание от судебных приставов, не мелочатся

07 Октября 2011, 12:53 | Приморье

Должник в Шкотовском районе выплатил долг свыше 176 тыс. рублей 10-рублевыми и 50-рублевыми купюрами

Исполнительное производство о взыскании с юридического лица заработной платы в пользу одного из сотрудников было возбуждено в отделе судебных приставов по Шкотовскому району Приморского края 30 сентября 2011 года. Должнику было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства и предоставлено право добровольно погасить долг в пятидневный срок.

Не дожидаясь истечения данного срока, руководитель предприятия явился в отдел судебных приставов и погасил задолженность в размере 176 тысяч рублей в полном объеме. Денежные средства в счет уплаты долга руководитель предприятия принес в виде 27 пачек с купюрами достоинством 50 рублей и 41 пачки с 10-рублевыми купюрами, пояснив, что умысла в данном случае «мелочиться» у него не было, поскольку купюры такого достоинства одолжил ему друг.

Несмотря на то, что должник предпочел расплатиться весьма необычным способом, основная цель была достигнута – решение суда исполнено, а взыскатель получил положенные ему по закону денежные средства.

Хоть и не часто, но с подобными случаями приморским судебным приставам уже приходилось сталкиваться в своей практике. Судебные приставы г. Партизанска вспоминают должника, принесшего в отдел 14 мешков с монетами номиналом по 1, 2 рубля и по 10, 50 копеек. Общая сумма выплаченной задолженности составляла 16 тыс. рублей.

Автор: УФССП России по Приморскому краю
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