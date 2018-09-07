В Приморье готовятся выдавать льготную ипотеку

Получить займы на приобретение жилья по специальной ставке 5,5% работники бюджетной сферы Приморья смогут уже с 17 сентября.

В Приморском крае завершается работа над программой льготного ипотечного кредитования, согласно которой уже в этом году около 120 приморских семей смогут получить займы на приобретение жилья по специальной ставке 5,5%. Разработанная по инициативе главы Приморья Андрея Тарасенко, «Доступная ипотека» позволит обеспечить жильем работников бюджетной сферы. Первые займы учителя, врачи и работники культуры смогут получить уже с 17 сентября, сообщили газете "Золотой Рог" в администрации Приморья.

Как рассказал директор департамента градостроительства Приморья Максим Веденев, в настоящее время программа прошла все этапы согласования, после подписания сопутствующих документов Корпорация развития жилищного строительства Приморского края приступит к выдаче кредитов.

Программа прошла все этапы согласования, после подписания сопутствующих документов Корпорация развития жилищного строительства Приморского края приступит к выдаче кредитов

«На сегодняшний день все постановления уже подписаны. Остались так называемые административные штрихи – нужно подписать изменения в соответствующую государственную программу», – сообщил глава ведомства, уточнив, что ориентировочно старт проекта запланирован на 17 сентября.

При этом, как пояснил генеральный директор Корпорации Роман Чернявский, документы на участие в программе «Доступная ипотека» специалисты начнут принимать уже в пятницу, 7 сентября. Список необходимых документов уже разработан и будет размещен на сайте организации в течение ближайших суток.

«Перед нами стоят серьезные планы, которые, я уверен, мы реализуем. До конца года мы планируем выдать около 30 миллионов компенсации по программе, это примерно от 120 до 140 кредитов», – подчеркнул руководитель Корпорации.

Отметим, на первом этапе проекта получить льготную ипотеку смогут работники бюджетной сферы – учителя, врачи и сотрудники учреждений культуры. Базовая ставка по ипотеке будет зависеть от суммы займа. Так, при объеме кредитных средств до 3 миллионов рублей, при условии приобретения квартиры во Владивостоке, она будет снижена на три пункта, до 4 миллионов рублей – на два пункта, до 5 миллионов рублей – на один пункт. Минимальная ставка по льготной ипотечной программе с учетом субсидирования составит 5,5% годовых при условии, что приобретаемая квартира находится на этапе строительства, и 6% – если жилье куплено на вторичном рынке.

Напомним, в июле этого года глава региона Андрей Тарасенко, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов и генеральный директор Корпорации развития жилищного строительства Приморья Роман Чернявский подписали соглашение о реализации программы «Доступная ипотека». Проект разработан Корпорацией развития жилищного строительства по поручению руководителя края для того, чтобы обеспечить жильем работников бюджетной сферы и привлечь в муниципалитеты новые кадры. Сейчас острая нехватка специалистов на территориях особенно ощутима в таких отраслях, как педагогика и здравоохранение. Предполагается, что в будущем список категорий участников программы будет расширен.

Добавим, ранее по инициативе Корпорации были внесены изменения в краевой закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Поправки предусматривают возможность рефинансирования ипотечной ставки для жителей Приморья, купивших квартиры в строящихся или недавно введенных в эксплуатацию домах, без потери компенсации процентов.

С информацией о программах, реализуемых Корпорацией, а также перечнем документов, необходимых для подачи заявки, можно на сайте кржс.рф.