В Приморье веселее, чем в России

Экономические настроения региона поддерживаются тремя позитивными факторами

Предприниматели России адаптировались к новой экономической реальности и обеспечили выход своих производств из состояния рецессии, утверждают федералы. Об этом свидетельствуют аналитические материалы Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ.

Вышла из рецессии и постепенно набирает обороты и российская экономика: так, по итогам этого года ВВП страны может вырасти больше чем на 2%, о чем недавно заявил министр экономического развития Максим ОРЕШКИН. Быстрее, чем предполагал Центральный банк, снижается уровень инфляции: по итогам года она может составить 3,8% вместо заявленной ранее Центробанком цели в 4%. Федеральные аналитики отмечают даже рост зарплат и потребительского спроса.

Спасибо Путину

В Приморье уверены, что экономические настроения бизнеса в регионе на протяжении всех кризисных лет были в среднем выше, чем в других регионах страны. По мнению доцента Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максима КРИВЕЛЕВИЧА, Приморье чувствует себя лучше благодаря преференциальным условиям, в которых находится край и в целом ДФО.

- Я имею в виду режимы свободного порта Владивосток и ТОСЭР, - отметил Максим Кривелевич. – В то время как вся страна находится на мобилизационном этапе развития, у нас этот тип развития мотивационный, поэтому мы находимся в лучшей ситуации. Однако я все равно не спешил бы полагаться на аналитические материалы федеральных экспертов: люди привыкли говорить то, что от них хотят услышать. Возможно, респонденты Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ отвечали на вопросы с этой точки зрения. В каком положении пребывает Россия, мы ощущаем каждый день на наших собственных карманах: расходы населения увеличились вдвое, цены продолжают расти, потому что программа импортозамещения в идеале так и не реализовалась.

Как добавил эксперт, хозяйственные связи между Приморским краем и центром России в настоящий момент почти демонтированы.

- Зато те же связи налаживаются с Азиатско-Тихоокеанским регионом, который сейчас находится в стадии бурного экономического развития, - обозначил Кривелевич. – Как говорится, прилив поднимает все лодки, а потому экономика Приморского края тянется вслед за экономикой всего АТР, и это тоже можно считать нашим преимуществом перед другими регионами страны. Мы выступаем в качестве субъекта формирования добавочной стоимости нашей продукции. Экспорт рыбы, леса, пиломатериалов, биологического сырья, продовольствия уже обеспечивает нашему региону доход, и в дальнейшем при правильном подходе его уровень будет только расти. Я не зря сказал о продовольствии: ранее Россия была зарекомендована на международном рынке в основном как экспортер сырья, однако сейчас мы видим, к примеру, что даже наши макаронные изделия покупают в Корее, а наше мороженое подделывают в Китае – нам не хватает объема, чтобы удовлетворить весь спрос в этой стране на нашу продукцию.

Несмотря на недружественную административную среду, по словам эксперта, Приморье продолжает оставаться импортными воротами в Россию.

- Таких ворот в России всего три – Северозапад, Черноморье и мы. Несмотря на все трудности, сопряженные с работой российской таможни, через наши ворота продолжают проходить большие, крупные объемы импортной продукции, - акцентировал Кривелевич. – Один из самых важных факторов относительного экономического благополучия региона – это наплыв туристов в этом сезоне: в этом году в Приморье въехало в разы больше гостей, чем в прошлом году (к примеру, за три месяца 2017 года количество китайских туристов, посетивших Приморский край, увеличилось на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), при том что в этом году рубль сохранял достаточную стабильность. Это значит, что край интересен туристу сам по себе.

Таким образом, экономическое благополучие Приморье по сравнению с другими регионами страны обеспечено тремя факторами: мотивационная государственная политика в отношении региона, хозяйственные связи с АТР и предпринимательская активность.

- Охарактеризовать бизнес-настроения в Приморья можно парой слов: опережающие развитие, - обозначил Кривелевич. – Однако нужно понимать, что зима близко. Поэтому залог процветания бизнеса в таких условиях состоит в том, чтобы по максимуму использовать в деле свои деньги, не привлекая кредитов, не участвовать в авантюрах и применять новые технологии. Если предприниматель за два года все еще не знает, нужны ему преференции свободного порта или нет, значит он – ленивый предприниматель.

За уходящим паровозом

«Динозавры» бизнес-среды Приморского края на сегодняшний день осознали значение новейших инструментов в ведении дел, но еще не успели понять суть этих инструментов и принцип их работы. По словам ведущего специалиста компании Brand PR Антона ЛАКТИОНОВА, предприниматели усиленно пытаются догонять уходящий в закат паровоз технологий в сфере маркетинга и рекламы.

- Год назад всё это можно было игнорировать: автоматизации процессов продаж и маркетинга, интернет-рекламу, SMM и прочие вещи. Сейчас же открылось понимание, что всё это позволяет с минимальными бюджетами работать с огромными аудиториями. А сейчас дефицит бюджетов как никогда актуален. Наступило именно то время, когда надо быстренько переобуваться и идти в ногу со временем, а не сетовать на то, что вокруг всё плохо. Но здесь также палка о двух концах: обычно это работает по принципу «слышу звон». Сейчас ведь в интернет-пространстве люди проводят в день минимум минут 15. Сами как-то переходят по рекламным банерам и объявлениям, подписаны на 2-3 магазинчика в инстаграме, и прочее. Вот только проблема: - как это работает, им непонятно, но работает же! «Если они смогли, то и у меня получится», - думает предприниматель. Дальше включается второй алгоритм: «кто мне это может сделать?». Из известных площадок для поиска специалистов у нас на Дальнем Востоке – «Фарпост», а там студенты за 3-5 тыс. рублей предлагают ведение инстраграма, к примеру. Качество соответствующее: месяц-два работы, и наступает разочарование: результата нет. Естественно, что второй раз никто пробовать не захочет, отсюда и все кривотолки: «ничего не работает». Поэтому у нас на базе агентства есть своя онлайн-школа + проводим онлайн-курсы и очень часто принимаем участие во всех офлайн-событиях и мероприятиях Приморья: «Дальинфоком», Медиасаммит, Форум молодых предпринимателей при ВЭФ. Стараемся дать предпринимателям максимум информации обо всех этих новшествах, чтобы люди понимали, чего от них ждать, какие цели закрываются теми или иными инструментами и как вообще в этой информационной среде жить.

Как отметил Лактионов, приспосабливаться к новой реальности приходится не только компаниям, привыкшим работать по-старинке, но и самим знатокам новейших инструментов и технологий.

- У нашего агентства главный продукт - это услуги, то есть работа с людьми: бизнесменами, предпринимателями, компаниями, - добавил Лактионов. – Конечно, послекризисные реалии отразились и на нас, ведь они повлияли на компании, которые пользуются нашими услугами. То, что мы давно откладывали, - оптимизацию и прочие удобные инструменты, - потому что и так всё устраивало, пришлось в авральном темпе внедрять. На данный момент мы, конечно, приспособились. Вы же понимаете, что человечество, в принципе, двигает прогресс только после каких-то потрясений. Пословицу про жареного петуха и гром с мужиком вы наверняка знаете.

Строительство: разговор в пользу бедных

По материалам Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, хуже других с большинством экономических проблем справляется строительная отрасль. По словам экспертов, в Приморье ситуацию в строительстве нельзя назвать однозначной: одни уверены, что в строительный рынок сегодня никто не стремится в силу завышенной стоимости кредитов для бизнеса и низкой платежеспособности населения, а другие утверждают, что компании, которые смогли подстроиться под современные реалии, продолжают успешно вести бизнес.

- Строительство в Приморье сейчас действительно переживает не лучшие времена, остались только сильные игроки, - отметил главный инженер ГК «Капиталстрой» Сергей ЗОЛОТАВИН. - Слабые либо находятся в режиме стагнации в ожидании лучших времен, либо уже фактически не существуют.

По мнению генерального директора ООО «СК «Аврора-Строй» Андрея ИЩЕНКО, приморский строительный рынок - наиболее динамично развивающийся на Дальнем Востоке России.

- Не менее 30 компаний реализуют сегодня проекты жилого строительства во Владивостоке и Приморском крае, - добавил Ищенко. - Они работают в разных нишах строительства, используют разные технологии, предлагают разную стоимость квадратного метра, разный функционал. Компании, которые работают в Приморье, осваивают определенные ниши, и вся конкуренция происходит уже в них.

По мнению Ищенко, особенно внимание строителям сегодня нужно уделить экономклассу.

- Думаю, что в ближайшем будущем количество предложений в строящемся жилье в этом сегменте будет расти, так как квартиры такого класса пользуются наибольшим спросом, - добавил Ищенко.

Как отметил Максим Кривелевич, защита интересов некоторых игроков строительной отрасли, недовольных нынешним положением дел, – это разговор в пользу бедных.

- Люди в Приморье не начали жить в коробках, регион не опустел, так что проблемы в строительной отрасли – это результат неправильных решений руководителей строительных компаний. Сегодня модель венчурного инвестирования под заемные деньги на рынке практически не работает. Выживают компании, которые строят за свой счет: их объекты более инвестиционно-привлекательны. В этом плане можно сказать, что кризис – отличное время: он отсеивает слабых игроков в том числе и в строительной отрасли. Ведь когда такие игроки презентуют свои проекты банкам, они рассказывают о том, что эти проекты имеют чуть ли не минимальный срок окупаемости, а затем, когда их рассказы не оправдываются, они подают совсем другие сигналы, уже в налоговую. Суть этих сигналов в одном: мы бедные, с нас нечего взять. Такие строители не вызывают сочувствия: можно сочувствовать фермерам, которые в результате природных катаклизмов теряют весь урожай, но если при стабильном рубле в преференциальных условиях ваш проект не оправдывает ожиданий, жалеть здесь нечего.

Любовь ХМЕЛЕВСКАЯ.