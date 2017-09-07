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Система "КЕДР" уже ловит браконьеров в Приморье
Два месяца назад в ведение администрации Приморского края была передана разработанная WWF России система космического мониторинга лесоизменений «КЕДР», позволяющая оперативно выявлять факты незаконной рубки деревьев, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Как отметили в Амурском филиале WWF России, с 1 июля с помощью системы «КЕДР» департаментом лесного хозяйства, который взял ее на вооружение, выявлено уже 17 фактов незаконных рубок леса. Но это только начало. Дело в том, что масштабы незаконных рубок сегодня большие, и система, разработанная WWF России на основе российской платформы автоматизации «Циторус», позволяет выявлять их благодаря использованию алгоритма автоматического анализа космических снимков. Сигналы системы в режиме онлайн принимают диспетчерские пункты департамента лесного хозяйства Приморского края и лесничества, они поступают на мобильные приложения лесников, и это ускоряет обнаружение и пресечение нарушений лесного законодательства.
Система позволяет в считанные часы вычислить потерю лесного покрова края площадью всего с небольшую комнату. И мобильная оперативная группа, созданная при отделе госконтроля департамента лесного хозяйства Приморского края, уже выезжает на сигналы по экспериментальным первым лесничествам. Первые нарушения были выявлены на территории Вострецовского, Рощинского, Дальнекутского и Новопокровского участковых лесничеств. Расчет только по четырем из них определил вырубку около 64 кубометров леса, что нанесло ущерб государству в размере свыше трех миллионов рублей. По остальным фактам ущерб уточняется, и принимаются соответствующие меры по его взысканию.
Евгений СИДОРОВ.
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