Юные дипломаты познакомились с экологической перевалкой угля

Участники образовательной программы «Юный дипломат» при Министерстве иностранных дел РФ во время путешествия по Дальнему Востоку посетили Восточный порт.

С работой крупнейшего российского угольного порта Восточного ознакомились пятнадцать ребят из разных регионов Российской Федерации. Делегацию юных дипломатов сопровождал чрезвычайный и полномочный посол России, заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Валерий ЕГОШКИН.

Особенное впечатление на делегацию произвели специальные машины, каждая высотой с многоэтажный дом. Ребята задавали вопросы об оборудовании для экологически безопасной перевалки, странах - получателях российского угля и новых технологиях, с помощью которых был создан в море искусственный участок земли площадью в десятки гектаров для строительства третьей очереди «Восточного Порта».

Дипломатов заинтересовали экологические аспекты производства и те меры, которые позволяют минимизировать негативное воздействие работы этого непростого предприятия на окружающую среду.

«Управляющая портовая компания» постоянно внедряет наилучшие доступные технологии перевалки и экологической безопасности. В дополнение к уже действующим на терминале защитным мерам для третьей очереди рассматривается возможность увлажнения угольных штабелей водным раствором со специальными добавками поверхностно активных веществ, связывающих пыль», - рассказала начальник отдела экологии акционергого общества «Восточный Порт» Виктория АРСЕНТЬЕВА.

На время визита делегация дипломатов остановилась в морском культурно-оздоровительном центре «Шепалово». Он расположен на побережье одноименной бухты, всего в нескольких километрах от «Восточного Порта», и принадлежит стивидорному предприятию. Ребята отметили чистую морскую воду и свежий воздух как пример безупречной экологии по соседству с крупным социально ответственным предприятием.

«Есть хорошие перспективы сотрудничества в формате арт-кампуса для юных художников-дипломатов, который проводится при поддержке Международного союза педагогов-художников и АРД. Ранее мы выезжали на пленэры в Крым и Санкт-Петербург, а сейчас рассматриваем Приморье. В «Шепалово» есть все необходимое, чтобы культурная и просветительская программа были максимально насыщенными», - отметил заместитель председателя АРД Валерий Егошкин.

Юрий РОГОВ.