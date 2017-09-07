Дальневосточный гектар обсудят на ВЭФ

Актуальные вопросы освоения «дальневосточных гектаров», а также перспективы развития программы обсудят на сессии «Дальневосточный гектар: первый опыт» в рамках ВЭФ-2017.

«Сессия будет посвящена вопросам освоения земли. Рассказывать о своем опыте реализации проектов будут непосредственно те люди, которые уже приступили к освоению участков. Сессия пройдет в формате живого диалога и общения получателей гектара с представителями власти и бизнеса», - сказал Валентин Тимаков, генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

В повестке - вопросы создания новых поселений, меры поддержки, организации кооперации для реализации продукции, произведенной получателями гектаров. Также получатели «дальневосточных гектаров» напрямую смогут обратиться к властям со своими предложениями и комментариями по программе и ее реализации. В свою очередь, представители власти и бизнеса расскажут о том, какие виды помощи тиражируются, а какие планируется ввести для помощи землепользователям.