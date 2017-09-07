На дальневосточный гектар положили глаз

Согласно недавнему опросу ВЦИОМ, интерес к программе «Дальневосточный гектар» в сравнении с показателями прошлого года увеличился на треть

Более 28 тысяч россиян уже получили земельные участки по программе «Дальневосточный гектар» в безвозмездное пользование. Более половины из них приходится на Хабаровский край, Приморье и Сахалинскую область. На сегодняшний день заявления на «дальневосточные гектары» оформили жители всех 85 субъектов Российской Федерации. 40% всех заявлений на «дальневосточные гектары» поступили от жителей недальневосточных регионов России.

Только за две последние недели в регионах ДФО отдана в пользование еще одна тысяча «дальневосточных гектаров». Количество оформленных земельных участков превысило отметку в 28 тысяч, сообщили в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Хабаровчане оказались щедрее…

«Лидирует Хабаровский край, в этом регионе заключено уже более 6,4 тысячи договоров безвозмездного пользования. Более 5,3 тысячи участков отдано в пользование в Приморье и более 4,7 тысячи - в Сахалинской области. В общей сложности на эти регионы приходится более половины всех выданных «дальневосточных гектаров», - отметил заместитель генерального директора АРЧК ДВ Денис КУЗИН.

Около 4,5 тысяч земельных участков уже получили участники программы в Республике Саха (Якутия), около 3,4 тысяч - в Амурской области, более 1200 - на Камчатке, добавил замглавы Агентства.

Еще более 8 тысяч заявок одобрены уполномоченными органами, земельные участки проходят кадастровый учет и затем будут переданы заявителям, подчеркнул Денис Кузин.

По количеству заявок по-прежнему с большим отрывом лидирует Приморье: на получение земли в этом регионе подано более 39,5 тысяч заявлений. Более 18,4 тысячи заявок поступило в Якутию, 15,3 тысячи - в Хабаровский край. Взять земельный участок на Сахалине собираются более 12,3 тысячи человек, около 6,8 тысячи граждан - в Амурской области.

Отметим, после модернизации федеральной информационной системы «НаДальнийВосток.РФ» получить свой гектар можно будет быстрее. По словам заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергея КАЧАЕВА, развитие ФИС упростит работу уполномоченных органов по предоставлению земли.

«Например, появится возможность передачи информации для постановки на кадастровый учет между уполномоченным органом и Росреестром. Не нужно будет, как сейчас, эту информацию выгружать, записывать на диск и предоставлять информацию через МФЦ в Росреестр. Уполномоченный орган из своего электронного кабинета сможет направлять эти документы. Это значительно ускорит процедуру постановки на кадастровый учет и регистрации прав», - уточнил Сергей Качаев.

Эксперты АРЧК ДВ наблюдают изменение структуры статистики по поданным заявлениям на «дальневосточные гектары»: если на старте всероссийского хода программы преимущество удерживали дальневосточники, на долю которых приходилось 80% от всех заявлений, то сегодня наблюдается рост доли заявлений от жителей других регионов России в общей структуре заявок. На жителей недальневосточных регионов приходится около 40% заявок. Среди них наибольший интерес к программе проявляют Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Свердловская область: на эти субъекты приходится 12% от заявок, поступивших не из Дальнего Востока.

«Мы видим рост интереса граждан к программе «Дальневосточный гектар». В частности, согласно недавно проведенному опросу ВЦИОМ, интерес к программе «Дальневосточный гектар» в сравнении с показателями прошлого года увеличился на треть: порядка 20% граждан России рассматривают для себя возможность получения «дальневосточного гектара», - рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Валентин ТИМАКОВ. Переезд на Дальний Восток преимущественно рассматривают граждане возрастом 18-34 года. Ключевыми факторами, привлекающими людей, являются возможности открыть свое дело, получить поддержку государства и жить в благоприятных экологических условиях. Так, положительно рассматривает перспективу получения «дальневосточного гектара» группа наиболее активного населения: 29% граждан России возрастом от 18 до 24 лет и 27% - возрастом от 25 до 34 лет.

Все вопросы через Сеть

Уполномоченные на выдачу земельных участков органы исполнительной власти ДФО могут уточнить вопросы по новой редакции закона о «дальневосточном гектаре» в ходе специальных вебинаров, которые проводит Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Специалисты Агентства продолжают вести информационно-разъяснительную работу с органами исполнительной власти, задействованными в реализации федеральной программы. Эксперты проводят вебинары с каждым дальневосточным регионом по теме новой редакции закона о «дальневосточном гектаре».

«Веб-конференции уже состоялись с Магаданской областью, Якутией, Сахалинской областью и Камчатским краем. Сегодня специалисты Агентства разъясняют правоприменительную практику вступивших в силу изменений в закон уполномоченным органам Хабаровского края и Еврейской автономной области. Завтра, 30 августа, АРЧК ДВ проведет вебинар для Приморского края и Амурской области», - сообщили в Агентстве.

Напомним, 29 июля президент России Владимир ПУТИН утвердил поправки в закон о «дальневосточном гектаре», предложенные Минвостокразвития России. Они откроют для участия в программе до 20% «зон нельзя». Поправки закрепили корректировку границ предоставляемых участков, предоставление участков на территории охотугодий, обеспечение прохода к дальневосточным гектарам и прием заявлений на гектар в МФЦ по все стране. Всего же с начала правоприменительной практики в закон о «дальневосточном гектаре» внесено около 90 поправок.

«Мы исходим из принципа, что не жизнь для закона, а закон для жизни. «Дальневосточный гектар» - гибкий инструмент, созданный для того, чтобы выдать всем желающим гражданам России землю просто и быстро», - прокомментировал министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр ГАЛУШКА.

Возвращение кооперативов

Создание кооперативов на «дальневосточных гектарах» поможет сэкономить до 30% затрат на освоение земельных участков. Как и зачем участникам программы объединяться, рассказали в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

Как отметила руководитель центра методологии АРЧК ДВ Мария ПОЛЯКОВА, получив земельный участок по программе «Дальневосточный гектар», можно самостоятельно закупать стройматериалы и оборудование, подводить коммуникации, рубить деревья, приобретать семена и саженцы, строить производственные помещения, изучать рынок и искать каналы сбыта, выстраивать логистику и продвижение своего товара. А можно объединиться в потребительский кооператив, что позволит сэкономить свои силы и до 30% средств.

«Экономия достигается за счет совместных закупок, чем больше заказ - тем меньше цена, разница между оптовой и розничной стоимостью товаров составляет порядка 15%. Совместными усилиями проще обработать и упаковать продукцию, продать ее оптовикам или розничным торговым сетям, выйти на новые рынки сбыта, получить субсидию или грант на развитие производства, взять кредит, меньше транспортные и логистические издержки и так далее», - сообщила Мария Полякова.

Еще 15% экономии - это оптовый заказ для строительной компании, если участник программы выбрал ИЖС, добавила она.

«Сельскохозяйственный потребительский кооператив дает возможность построить доступное и качественное жилье по оптимальным ценам с использованием всех льгот, предоставляемых участникам программы «Дальневосточный гектар». Создание такого кооператива позволяет принять участие в приоритетном национальном проекте Минстроя России «Доступное и комфортное жилье для сельских поселений и небольших городов России», - подчеркнула руководитель центра методологии Агентства.

Преимущества сельскохозяйственных кооперативов по достоинству оценили в Якутии, в этом регионе прекрасно развита многоуровневая система объединений, имеющих свою материально-техническую базу для заготовки, переработки и производства сельхозпродукции, а также розничную сеть на местах, добавила Мария Полякова.

Напомним, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и Общероссийское межотраслевое объединение работодателей «Союз сельских строителей России» подписали соглашение о совместном развитии кооперации на «дальневосточных гектарах». Для участников программы, планирующих создать кооператив для развития своего бизнеса или строительства жилья, планируется создать Центр поддержки кооперации, провести обучающие мероприятия и разработать методические рекомендации по созданию кооперативов.

Евгений СИДОРОВ.