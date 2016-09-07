Заливное по-приморски

Тайфун «Лайонрок» пришел в Приморье 31 августа, существенно усилив дожди, которые на территории края уже начались из-за циклона, образовавшегося на юге Японского моря. Общее количество выпавших осадков за последние дни превысило четырехмесячную норму, а тайфун «Лайонрок» был назван самым сильным за все время наблюдений. Подробности в материале Деловой газеты «Золотой Рог»:

На 14 территориях Приморского края размыло дороги, движение любого автотранспорта там оказалось невозможно! Еще в 8 местах движение легковых машин осложнялось поднятием воды в реках.

30 АВГУСТА. Первыми удар стихии почувствовали жители г. Артема, там еще 30 августа был размыт грунт, вследствие чего упали две опоры ЛЭП, без света остались 2,5 тыс. человек и 28 домов. А в Анучинском, Дальнереченском, Чугуевском и Кавалеровском районах начались затопления и размытие дорог. В Лазовском районе появились первые переливы через дороги Валентин - Сокольничи, поселки Черноручье, Валентин, Глазовка оказались отрезаны от мира, а перелив на дороге Лазо - Заповедное отрезал поселки Преображение и Чистоводное.

31 АВГУСТА. Специалисты заметили подъем вод в восточных реках Приморского края, к примеру на реке Рудной (Дальнегорский район) уровень воды достиг категории высшей опасности, дороги были затоплены и размыты. В Дальнегорске в районе ул. Заречье был разрушен мост, подтоплены хозпостройки частного сектора и центральная дорога. В Ольгинском районе на реке Аввакумовке уровень воды также поднялся до опасной отметки, вследствие чего воды реки размыли дороги, затопили сельхозугодья.

К вечеру, 31 августа, 15 рек края вышли из берегов.

В Ольгинском районе было отключено электроснабжение во всех населенных пунктах. От автомобильного сообщения отрезаны 10 населенных пунктов. В Лазовском районе закрыли проезд в Преображение. В результате подтоплений от сообщения отрезаны четыре населенных пункта, 30 домов остались без электричества.

В Дальнегорском округе из берегов вышли реки Рудная и Прямая Падь, подтопив почти 90 домов. В Дальнегорске, по словам местных жителей, есть проблема с питьевой водой. В магазинах раскупили всю бутилированную воду: из кранов течет очень грязная жидкость. Некоторые предприниматели города стали спекулировать, повысив цены на продукты питания. Дорога в Дальнегорск смыта с лица земли.

В Кавалеровском районе реки Зеркальная, Кавалеровка и Высокогорная вышли из берегов и затопили дома и подворья в ряде сел. Частично в районе отсутствовали связь и электроснабжение. Кроме того, размыта дорога Устиновка - Зеркальная, поврежден мост к селу Суворово. Кавалерово отрезано от мира, некоторые дома унесены рекой. Также от мира отрезаны жители пос. Зарубино Хасанского района.

1 СЕНТЯБРЯ. Жителей Чугуевского района стали эвакуировать в связи с прорвавшейся дамбой в с. Булыго-Фадеево, которая не выдержала напора воды. О прорыве дамбы жителям сообщили по громкоговорителям и предложили эвакуироваться самостоятельно либо на спасательном транспорте.

В Тернейском районе пострадали жители пгт Светлая, около двух дней они ждали спасателей, а разбушевавшаяся река унесла в море несколько домов.

В Уссурийске был подтоплен пятиэтажный дом на улице Новоникольской,10.

Прервано автомобильное сообщение с селами Кроуновка, Пушкино и, частично, Яконовка.

Во Владивостоке пострадали жители о. Русского, там из-за разбушевавшегося моря ушла под воду часть дороги от пос. Экипажного до Подножья.

Первым усилил рабочую группу спасателей тремя вертолетами министр МЧС Владимир Пучков, который, кстати, высказал критику местному управлению МЧС, оценив работу ведомства как крайне слабую. Министр потребовал активизировать работу по ликвидации последствий тайфуна.

Также губернатор Приморского края Владимир Миклушевский обратился к министру обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой о помощи в ликвидации последствий тайфуна. После чего решением министра обороны была создана группировка из 3,5 тыс. военнослужащих для помощи пострадавшим от тайфуна. Еще министр обороны выделил 400 единиц специальной техники, 12 самолетов и 6 военных вертолетов.

Помощь в ликвидации последствий тайфуна поступила от спасателей Хабаровского края, откуда вылетел вертолет в пгт Светлая. Также помощь предложил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин: «Камчатка готова прийти на помощь приморцам. В случае необходимости наши спасатели могут оперативно вылететь в пострадавшие районы. Мы можем направить в районы бедствия материальные ресурсы краевого резерва, необходимые для ликвидации последствий тайфуна и первоочередного жизнеобеспечения пострадавших людей».

Всего из-за проливных дождей 15 рек Приморья вышли из берегов и подтопили населенные пункты, в некоторых из них прошла эвакуация жителей. На последний момент было эвакуировано более 3,5 тыс. человек из более чем 1300 домов. По предварительным подсчетам примерный ущерб в крае - 1,7 млрд руб. Больше всего пострадали жители восточных районов края.

2 СЕНТЯБРЯ. В Кавалерово появились проблемы с питьевой водой. В магазинах заканчивается бутилированная вода, а около колодцев - очереди. Удалось восстановить электроснабжение в ряде сел.

В Красноармейском районе в заложниках стихии оказалось 25 рыбаков. Они выехали половить рыбу в верха устья реки Арму. С ними есть связь.

В Партизанском районе прервано автомобильное сообщение с селами Сергеевка и Монакино.

В Дальнегорске уровень воды в реках Рудная и Монастырка упал на 1 метр за 20 часов. Подтоплено 64 частных дома, в селе Каменка подтоплено порядка 25 домов. Отрезана деревня Черемшаны. На дороге ведутся восстановительные работы.

Остаются подтопленными подвальные помещения четырех школ, спасатели приступили к откачке воды. В селе Краснореченское из-за плохого качества воды подача холодного водоснабжения отключена. Осуществляется подвоз холодной воды населению. Произошел обрыв кабеля связи в районе деревни Мономахово, нет связи с Сержантово, Каменкой, Рудной Пристанью.

Закрыто сообщение по автодороге Рудная Пристань-Терней (село Каменка). Разрушен участок дороги Рудная Пристань - Терней - 33-й километр. Пластун и Терней отрезаны; Осиновка-Рудная Пристань - на 354 километре разрушен участок дороги.

В Чугуевском районе нарушено автомобильное сообщение с семью селами. Наихудшая ситуация в Шумненском сельском поселении. Затоплены и отрезаны от внешнего мира село Нижние Лужки, там же заблокирован 30 поисковый спасательный отряд с моторной лодкой. Из подтопленных сел Шумный и Антоновка люди были эвакуированы. Лодочная переправа организована между селами Уборка и Антоновка Чугуевского района. Силами приморской поисково-спасательной службы и группировкой МЧС России, при помощи двух лодок на месте размыва дороги спасатели перевезли почти три тонны питьевой воды, а также местных жителей, которые оказались отрезаны от своих населенных пунктов.

Облет на вертолете совершил министр МЧС Владимир Пучков и лично проконтролировал работу по ликвидации чрезвычайной ситуации. Министр проверил работы по восстановлению дорог, электроснабжения и посмотрел, как работают пункты временного размещения.

В Дальнереченском, Октябрьском и Михайловском районах были восстановлены линии электропередачи. Частично свет поступил в Партизанский Лазовский, Кавалеровский, Чугуевский районы - там, докуда смогли добраться рабочие бригады. Без электричества также остается Ольгинский район.

Министр МЧС РФ ввел режим чрезвычайной ситуации федерального уровня в Приморье в ходе оперативного совещания в п. Чугуевка, на совещании присутствовал и губернатор края Владимир Миклушевский.

В ходе исполнения своих должностных обязанностей на 45 году жизни погиб начальник ГУ МЧС России по Приморскому краю, полковник внутренней службы Олег ФЕДЮРА.

На счету Олега Федюры сотни спасательных операций. При его личном участии были спасены сотни человек, оказавшихся в различных чрезвычайных ситуациях...

На 2 сентября эвакуировано 645 человек из шести муниципальных районов, из них 284 размещено в ПВР. Остаются отрезанными 17 населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях. Всего на данный момент подтоплено 2 504 дома и 565 придомовых территорий, пострадали почти 8,5 тысяч человек.

Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации сейчас привлечены 14 тысяч человек, 400 единиц техники, в том числе 10 воздушных судов и 78 плавсредств. От МЧС России задействованы более 4 тысяч человек и 150 единиц техники, в том числе авиация МЧС России и 50 плавсредств.

3 СЕНТЯБРЯ. Чугуевский район - проезд из Чугуевки в Кавалерово восстановлен. В 50-метровый разрыв дороги уложено около тысячи кубометров скального грунта. На восстановление проезда на участке трассы Осиновка - Рудная Пристань между селами Уборка и Антоновка у дорожников ушло 10 часов.

В ГУ МЧС России по Приморскому краю прошло совещание под председательством министра МЧС РФ Владимира Пучкова. В ходе совещания министр поставил точную задачу запустить временные линии электропередачи и дороги в течение трех дней. В каждый затопленный населенный пункт нужно собрать вещи первой необходимости и отправить рабочие группы в составе: спасатель, фельдшер и медсестра. Предстоит решить и вопрос с началом учебного года. В тех населенных пунктах, где невозможно начать учебный год, необходимо организовать автобусы и возить детей на занятия.

Также на совещании было сказано, что пострадавшим будут выплачены денежные компенсации от 5 тысяч до 100 тысяч рублей. А тем, у кого были утеряны документы, смогут бесплатно их восстановить.

4 СЕНТЯБРЯ. К эвакуации готовят 122 человека. Запланирована эвакуация пациентов больницы восстановительного лечения «Евгеньевская», расположенной в Ольгинском районе, а также пациентов реабилитационного центра «Чистоводное» Лазовского района. Кроме того, из Преображения готовятся к эвакуации беременные пациентки, а из Светлой - тяжелобольная пациентка.

В Дальнегорске сотрудники «Примавтодора» частично восстановили движение. Пока проезд запущен по одной полосе. А сотрудники Северного филиала предприятия продолжают работы по укреплению дорог в Кавалеровском районе. Линии электропередачи 110 киловольт восточного побережья Приморья включены. Отключенными от электричества остаются некоторые поселения Ольгинского района и Дальнегорского городского округа.

В ходе селекторного совещания в г. Уссурийске была озвучена дата завершения восстановительных работ в Приморье - 1 сентября 2017 года. Такое решение принято совместно главой МЧС России Владимиром Пучковым и губернатором Приморья Владимиром Миклушевским.

Владимир Миклушевский акцентировал, что уже с понедельника, 5 сентября, граждане, чье имущество пострадало от воды, начнут получать первую помощь из краевого бюджета. А на местах начинается работа по оценке ущерба для дальнейшего проведения восстановительных работ.

По информации краевого департамента гражданской защиты, еще один ПВР развернули в поселке Горные Ключи.

5 СЕНТЯБРЯ. В период сдачи материала стало известно, что в Приморский край отправлено еще 250 спасателей. По прогнозу синоптиков, дожди прекратятся только 7 сентября, так как к Приморью подошел новый тайфун «Намтеун».

Подготовил Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.