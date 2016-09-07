Школьники и студенты Уссурийска встретили День знаний

В образовательных учреждениях Уссурийска прозвенел первый звонок нового учебного года. Торжественные линейки прошли в школах и вузах города. Первосентябрьский праздник уссурийцы встретили танцами, песнями и чтением стихов. С поздравлениями перед преподавателями, учениками и их родителями выступили почетные гости.

День знаний в гимназии № 29 выдался творческим. Старшеклассники порадовали вальсом, чтением стихов и музыкальным флеш-мобом. Свои таланты показали и первоклассники: по традиции они рассказали, как мечтают попасть в школу и как будут стараться учиться на «отлично».

Гостями мероприятия стали Елена БРОННИКОВА, заместитель главы администрации по вопросам социальной сферы, депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН, депутат Думы УГО Игорь ДОЦЕНКО и председатель Совета почетных граждан Уссурийска Валентина ДЕЦИК.

- Школа - это не только кузница знаний, но и второй дом для каждого ученика. Здесь познаются такие ценности, как дружба и товарищество, здесь учатся быть лидерами и работать сообща на благо общей цели. Желаю каждому из вас достойно пройти свой школьный путь и стать в будущем гордостью родной школы и своих родителей. Берегите и цените своих учителей: они вкладывают душу в воспитание своих учеников и остаются в наших сердцах на всю жизнь, - поздравил с праздником школьников Валерий Кан, депутат Законодательного собрания Приморского края.

Первое сентября отметили и в Приморской сельскохозяйственной академии. Перед студентами и преподавателями с приветственным словом выступил Андрей КОМИН, ректор ПГСХА. Затем своим номером порадовал зрителей вокально-хореографический ансамбль академии. В состав коллектива входят как студенты вуза, так и его выпускники.

Во время праздника первокурсникам, набравшим наивысшие баллы по результатам ЕГЭ, вручили студенческие билеты. Эту торжественную миссию руководство ПГСХА поручило депутату Законодательного собрания Приморского края Валерию Кану. По словам парламентария, ему приятно было находиться на торжественной церемонии в академии, поскольку он является ее выпускником.

Также деканы институтов, входящих в состав Приморской ГСХА, вручили первокурсникам символичные подарки. Каждый из них отражает направление учебной деятельности института. А в завершение на сцену вышла вокальная группа «Наше время». В своей песне вокалисты напомнили студентам, что главная профессия - это, все-таки, быть человеком.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.